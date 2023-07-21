觀光復甦卻沒司機！日本計程車短缺嚴重「叫車要等一小時」

疫情過後，全球觀光業復甦。日本在迎來觀光客回流的同時，卻也因為人潮過多，引發出許多問題。例如許多地方，都發生了計程車不足的狀況，讓不少民眾想要搭車時，卻碰到叫不到車的困擾。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，最近日本遇到連假，有許多網友在社群媒體上抱怨，說想找計程車卻都叫不到。像是有人去京都玩，請飯店人員幫忙叫車時，卻得等1小時以上，或者因為叫不到車，只好自己步行三公里到目的地。

而計程車短缺的原因，在於觀光客數量增加，相對司機卻大幅減少。在2009年時，東京一共有75258名計程車司機。但到了疫情後的2022年，就只剩下48515名，少了將近3萬人之多。除了東京以外，日本全國幾乎也都有類似的狀況。

由於日本許多行業，現今都面臨到人手不足的問題，因此各行各業都提高薪資搶人。即使如此，今年4月仍有30間企業，因為缺人而宣布倒閉，1到6月則共有110間公司缺人倒閉，兩者都創下過往的最高紀錄。計程車業想要吸引更多司機投入，勢必得提高待遇，但如此一來又難免要漲運費，瘦了消費者荷包。