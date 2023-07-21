義大利飆47度「有生命危險」 工人嗆罷工

氣候變遷正導致熱浪持續且加劇，歐盟氣候監測機構十九日告訴法新社，全球正邁向有紀錄以來最炎熱的七月。義大利南部當天氣溫飆到近攝氏四十七度，高溫使工人威脅要發動罷工。

歐盟「哥白尼氣候變化服務」布諾坦普指出：「（今年）七月一開始的十五天已是有紀錄以來最熱十五天……（今年）七月正邁向有紀錄以來最熱的七月。」

布諾坦普還說，氣溫變遷正使整個氣候系統變暖，尤其是今年，除了這個趨勢之外，還有兩種現象可能發揮作用，包括聖嬰現象及與較弱風有關的海洋異常高溫。

義大利西西里二○二一年八月創下歐洲最高溫紀錄攝氏四十八點八度。義大利知名氣象預報網站ilMeteo.it數據顯示，西西里西部沿海城鎮馬札拉德爾瓦洛和夏卡間的地區氣溫已攀升至近攝氏四十七度。

義大利西南方的薩丁尼亞島氣溫高達攝氏四十六度，而首都羅馬最高溫達攝氏卅八度。

由於天氣酷熱，義大利電池製造商瑪涅蒂瑪瑞利的工人，威脅在中部蘇爾莫納工廠進行八小時的罷工。工會聲明說，「令人窒息的高溫使工人處於生命危險中」。