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老夫妻咬牙賣房搬進都會區 選錯地段「連超商都沒有」好後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一對老夫妻搬到都會區，卻發現生活機能不如想像中便利。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一對老夫妻搬到都會區，卻發現生活機能不如想像中便利。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在購買不動產時，都會有許多不同的考量。有時還得看地段附近的狀況條件，不是買在都會區，就代表一定比較便利。近來在日本，就有一起老夫婦買錯房，後悔不已的悲劇案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一對化名中原圭三與中原知子的70多歲夫妻，原先住在山梨縣的鄉下地方。但因為年事已高不便駕車，但妻子又因為生病的關係腿腳不便，因此讓他們決定賣掉原本的房子，搬到兒子夫婦所在的神奈川縣居住。

然而，他們卻低估了城市的房價，最終雖然找到一間公寓，但是比起原來的住宅空間不大，使得許多家具、衣服和盆栽等等，都只得忍痛捨棄。即使如此，這間房子距離車站，還是得走上35分鐘的距離，並不算特別便利。唯一的好處，只有兒子就住在附近而已。

原先他們以為住在大都市，有許多能逛的地方，但他們有次坐電車到上野美術館，發現還是有一段不小的距離，而且人潮眾多讓旅途更加疲憊，使得兩人越來越不願意出遊。得到醫院定期治療的妻子，每次也得花上一整天來回。且住宅附近的生活機能也不理想，連家便利商店都找不到。

更糟糕的是，後來兒子還因為工作調職的關係，搬到其他縣市居住，讓搬到神奈川的唯一優點也消失了。中原夫妻兩人花了大錢，好不容易搬到都會區居住，如今卻碰上諸多不便，失去了搬遷至此的理由。

日本 買房 高齡化

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