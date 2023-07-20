這題數學題問倒一票人「哪個正方形面積最大？」 參賽者僅有25%人答對

聯合新聞網／ 綜合報導
英國益智節目其中一集問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。圖／取自鏡報
英國益智節目其中一集問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。圖／取自鏡報

英國益智節目《1%俱樂部》（1% Club）與以往的機智問答節目不同的地方在於，這檔節目號稱只有1%參賽者可以闖關成功。近日，其中一題「哪個正方形面積最大？」讓許多網友感到相當棘手，最終也只有25%的人解開謎底。

根據《鏡報》報導，《1%俱樂部》推出一系列棘手的腦筋急轉彎，其中一集詢問觀眾「哪個正方形（square）面積最大？」觀眾要從A、B和C選項中找出答案，這道數學題看似簡單，卻只有25%的人找到答案。

不少網友迅速解答「答案很明顯是B啊！」未料正確答案卻是A選項，有網友公布原因，「3個選項都是矩形，但只有A選項是『正方形』」。許多網友都被問題的解答給逗樂了，紛紛笑回「所以只有25%的人讀完題目囉？」、「如果沒有看大家了留言，我真的不知道為什麼不是B選項」。

有部分答錯的網友仍不解，好奇發問「難道長方形不是正方形嗎？」依據翰林雲端學院教材給出的定義「正方形是四邊等長且四個角都是直角的四邊形」，由此定義可見長方形不符合四邊等長的條件，因此不屬於正方形。

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