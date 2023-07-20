史上最熱夏天 地球進入「燒烤模式」

要命的熱浪接連來襲，正在破壞美國、歐洲和亞洲大部分地區人們的日常生活。由於海洋變暖、濕度達到空前水平，地球迎來有紀錄以來最炎熱的夏季之一。華爾街日報形容為「地球進入燒烤模式」。

氣象學家稱，上個月是有紀錄以來最熱的六月，如果七月創紀錄的高溫持續下去，二○二三年可能成為有史以來最熱的一年，這將給企業帶來壓力，使電網面臨威脅。

AccuWeather高級氣象學家安德森說，有幾個因素導致今年夏天出現創紀錄高溫天氣。其中包括：海洋溫度異常偏高提升了濕度水平；全球幾個「熱穹頂」使熱空氣停留的時間比以往更長；高速氣流導致致命風暴移動緩慢，如同本月在佛蒙特州發生的風暴。

海洋熱浪和反覆出現的名為聖嬰現象的變暖氣候模式正在加劇氣候變化的影響，科學家稱氣候變化正在導致全球氣溫升高。

「我們看到越來越多的這種情況和極端天氣，這是因為全球變暖，」世界氣象組諮詢氣象學家席瓦在談到極端熱浪時說。「這並非前所未有。但隨著這些情況的發生，其強度也更高了。」

據世界氣象組織，氣候變化加劇了極端高溫事件。自一九八○年代以來，極端高溫事件已增加了五倍。氣候變暖引起的地表溫度上升會使熱浪持續時間更長、強度更大，並產生使熱浪停滯在一個地方的天氣條件。