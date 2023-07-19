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5年入院43次！日本媽疑為詐領保險金 不給9歲女兒吃飯還餵瀉藥

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日本一名媽媽疑似為了詐領保險金，不僅不讓9歲的女兒吃飯，甚至還強餵瀉藥。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
日本一名媽媽疑似為了詐領保險金，不僅不讓9歲的女兒吃飯，甚至還強餵瀉藥。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

日本一名34歲女子疑似為了詐領保險金，不讓當時年齡約9歲大的女兒吃飯，還刻意餵她吃瀉藥，女兒5年來入院治療43次。

《8視界新聞網》根據日本《讀賣新聞》報導，一名34歲的日本大阪女子繩田佳純（Kasumi Nawata）涉嫌為詐領保險金，讓年僅9歲的女兒不吃飯還刻意餵她吃瀉藥，導致女兒嚴重營養不良，並因低血糖反覆進出醫院。日本警方於本月18日將她逮捕。

5年內入院治療多達43次

從2018年至今，繩田佳純的女兒多次因低血糖住院，次數多達43次。她以此為由，向相關機構索取約570萬日圓（約新台幣123萬元）。

因不給女兒吃飯，女兒患上酮症性低血糖症，並從1月22日至27日住院6天，繩田佳純藉此騙取6萬日圓（約新台幣1.3萬元）。

2月5日，一名護士得知繩田佳純和女兒通話時，叫她「不准吃飯，去睡覺」。院方於6日向有關當局通報這起事件。

女童曾透露，自己吃了媽媽給的藥之後想要嘔吐。

繩田佳純否認所有指控。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

文章授權轉載自「8視界新聞網」

日本 家暴

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