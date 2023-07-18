野菇別亂採！馬國一家三口「誤食毒菇」急送醫 抖音短片成中毒紀錄

馬來西亞一名男子近日從屋旁採摘新鮮蘑菇回家讓妻子烹煮，豈料一家三口吃了之後頭暈嘔吐急送醫治療，所幸沒有生命危險。

《8視界新聞網》根據《東方日報》報導，一名女子@mas.ita近日透過短影片平台TikTok分享，自己的丈夫在屋旁採摘了十朵白色的蘑菇，以為是雞肉絲菇，因此炒來吃。

女子說，撕開菇傘的時候感覺非常柔軟，像包子一樣。菇傘下有一個白色的圓環，菇桿子顏色泛青，處理的時候掉落白屑，而且完全沒有蟲子附在桿子上。

女子將白色菇類撕成條狀，先爆香蒜頭、辣椒和薑末，丟入鍋中翻炒再加水煮沸。雖然出現青色湯汁，但是味道非常好，於是就把煮好的蘑菇端到桌上當成午餐。

不料，兩人吃完午餐不久後身體就感到不適，上網查詢後才發現原來他們吃的是一種毒菇。

為了避免其他孩子誤食，女子的丈夫趕緊吩咐她把剩下的蘑菇倒掉。

由於她和丈夫當時都虛弱無力，丈夫甚至吐到幾乎昏厥，女子就立刻打電話叫救護車。

從影片可見，由於女子的丈夫吃的量比較多，他躺在救護車上時奄奄一息，兒子的臉色也蒼白，躺在病床上接受治療。

女子警告，自己和兒子雖然只吃了一點，但還是中毒了，因此呼籲網友以此為鑑，最好不要隨便採摘不明的蘑菇食用。

據了解，這家人所吃的蘑菇是「綠褶菇（Chlorophyllum Molybdites）」，外形與可食用的白色雨傘菇和雞肉菇相似，經常被混淆。人類在食用後的一到三個小時內就會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便和脫水等腸胃炎中毒症狀。

文章授權轉載自「8視界新聞網」