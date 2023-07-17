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英國薪資談判破局 醫界將串連罷工

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
英國醫界因為不滿政府的6%調薪方案甚至低於通膨率，因此決定繼續罷工。(photo by Gustavo Fring via Pexels, used under CC License)
英國醫界因為不滿政府的6%調薪方案甚至低於通膨率，因此決定繼續罷工。(photo by Gustavo Fring via Pexels, used under CC License)

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

儘管英國政府開出6%的調薪幅度，英國醫界仍不願買帳。資深醫生工會將在7月與8月各發起2天罷工，讓英相蘇納克嘗試終結英國公部門罷工潮的希望破滅。由於英國通膨率居高不下，使工會認為調薪幅度若沒有高於通膨根本沒用，因此不接受英國政府的提議，將繼續罷工抗爭。

醫生罷工要求調薪

根據《路透社》報導，英國資深醫生的工會英國醫療協會17日宣布要在8月發起2天的罷工，來表達對政府調薪方案的不滿。英國政府提出6%的加薪方案，但英國醫療協會認為政府的方案根本是實質砍薪，並不願意買單。

除了原先7月的2天罷工，英國醫療協會此次加碼八月的2天罷工，展現蘇納克政府並未成功調解早已延燒數月的公部門薪資危機。蘇納克上周宣布推出最終的6%調薪方案，並警告若部份公部門工會持續罷工，將讓英國付出數十億英鎊的代價，且會迫使政府在其他地方縮減預算。儘管教師工會正在考慮接受調薪方案，但醫生工會仍不為所動。

歧見恐難解

英國《金融時報》指出，英國醫療協會此次要求政府替初級醫生調薪35%來彌補過去15年的薪資牛步調幅，也希望政府能替資深醫生做出「令人信服的」調薪。英國醫療協會主席班恩菲德指出，英國的消費者物價指數在5月就達到了驚人的8.7%，但英國政府的調薪方案僅6%，十分不合理。

但英國政府則認為醫界是在獅子大開口，不懂的知足。英國財政部首席秘書（相當於財政部次長）格倫投書媒體痛批，英國的醫生在受訓的第一年所領的薪水就已經是英國的前30%高。而英國資深醫生的平均年薪約為13萬英鎊，是英國收入前3%。而此次工會要求的35%調薪是政府財政無法負擔的，且只會助長通膨。

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英國 罷工 通膨

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