快訊

短延時強降雨來了！北北基桃10縣市大雨特報 恐下到「這時間」

考生拚分科讓學習歷程變無用？過來人揭這個門檻要先過

私校生學費補助是「政策買票」？他點出背後關鍵目的

在廚房也能揮棒！美津濃異業合作「球棒平底鍋」一上市就大賣

聯合新聞網／ 綜合報導
體育用品大廠美津濃和藤田金屬合作，推出把柄為球棒造型的平底鍋。圖擷自twitter
體育用品大廠美津濃和藤田金屬合作，推出把柄為球棒造型的平底鍋。圖擷自twitter

自1906年成立的日本體育用品商「美津濃」，如今已成為橫跨世界多國的知名大廠，特別是對打棒球的人來說，幾乎不可能沒接觸過美津濃的球具。近來美津濃推出一款將棒球球棒融合廚具平底鍋握把，讓球迷下廚更有幹勁的廚具「SWING PAN」，一推出後，馬上就引起話題。

根據日本媒體「withnews8」報導，美津濃日前曾和廚具商藤田金屬，商談合作開發新產品的事宜，但一開始都沒有什麼好點子。不過隨著討論的進展，雙方聊到美津濃在製造球棒時，會留下很多未達標準的木材。這給了藤田金屬一個靈感，發現在用平底鍋炒菜時的「甩鍋」，和棒球「揮棒」其實有著相似之處。

因此，雙方便使用了那些未達標，無法製造成正式規格球棒的木材，做成了把柄像是球棒一樣的平底鍋SWING PAN。除了讓棒球迷下廚更有感以外，球棒本身就有的握把部分，更是讓炒菜時握起來更好用。鍋體本身則是使用藤田金屬原先的人氣平底鍋「GARTEN鉄フライパン」一樣的設計。

SWING PAN訂價為6600日圓（約相當於新台幣1445元），以數量限定的形式販售。儘管價格高於一般平底鍋，但在6月中旬推出後，立刻引起一陣話題，迅速賣出了200個。現在想要訂購，要等到九月多才會出貨，反映出產品的高人氣。

日本 體育

延伸閱讀

ATM領錢驚見「宮廟服務」 網笑：找8+9輸贏？真正用途曝

冷氣「一直吹vs.定時開關」哪個省電？ 大金空調實測有答案了

免出國！在家就能參觀泰姬瑪哈陵 教你用Google Maps一探究竟

影／奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

相關新聞

旅遊達人狂飛40國曝「搶便宜機票」妙招 揭超強戰績：省下超過10倍旅費

全球疫情逐漸趨緩，民眾開始瘋出國旅遊，機票價格也顯現回升跡象。國外一名熱愛旅遊的TikTok創作者艾比（Abbie）分享購買機票的小技巧，巧妙利用這些方法有助於搶到便宜機票。

減碳火車來了！挪威的「鐵路低碳霸業」

過多的火車班次，讓挪威鐵路深陷壅塞和誤點惡夢，而挪威鐵路客貨運需求之所以大增的原因，除疫情解封外，主要來自於挪威對於「減碳」的高規格要求。

在廚房也能揮棒！美津濃異業合作「球棒平底鍋」一上市就大賣

自1906年成立的日本體育用品商「美津濃」，如今已成為橫跨世界多國的知名大廠，特別是對打棒球的人來說，幾乎不可能沒接觸過美津濃的球具。近來美津濃推出一款將棒球球棒融合廚具平底鍋握把，讓球迷下廚更有幹勁的廚具「SWING PAN」，一推出後，馬上就引起話題。

人渣！性侵15歲少女、19歲男被控3罪 1原因獲輕判毋須坐監惹議

令人髮指！馬來西亞一名19歲男子，被控在酒店內強姦性侵一名年僅15歲的未成年少女，他承認控罪，求情指是初犯，已悔改，希望能繼續升學…

色慾和尚！ 光天化日車震人妻被直擊 女方親戚守車外

本應清心寡欲的和尚竟與已婚婦人發展婚外情！泰國有和尚和已婚女子在光天化日下偷情，兩人在車內幽會性交，…

英研究示警：地中海年年45度 本世紀發生

英國期刊經濟學人此前引論文報導，在二一○○年前，地中海附近氣溫很可能每年都飆破攝氏四十五度（以下均為攝氏）高溫，而且將更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦