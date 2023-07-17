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人渣！性侵15歲少女、19歲男被控3罪 1原因獲輕判毋須坐監惹議
令人髮指！馬來西亞一名19歲男子，被控在酒店內強姦性侵一名年僅15歲的未成年少女，他承認控罪，求情指是初犯，已悔改，希望能繼續升學，以及照顧兩名殘障弟妹。法官最終判男子2年內進行240小時社會服務令、守行為2年，及由1名擔保人以7000令吉（約台幣48,036元）保釋3年，逃過監禁刑罰。
綜合馬來西亞媒體報導，19歲被告本身是學院生，被控3項控狀，指他在6月12日下午1時30分左右，在酒店房內強姦一名15歲少女。
根據控狀，少女因不想繼續在宗教學校讀書，被家人帶回家後離家出走，由於她仍未成年，因此要求被告借出名字登記入住酒店，而被告也在酒店房內陪伴受害者，並發生性關係。
被告承認控罪，其代表律師求情表示，被告為初犯，已悔改，希望能繼續升學，以及照顧兩名殘障弟妹。最終法官判被告在2年內進行240小時社會服務令、守行為2年，及由1名擔保人以7000令吉（約台幣48,036元）保釋3年，逃過牢獄。
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文章授權轉載自《香港01》
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