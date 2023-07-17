極端氣候／南韓暴雨37死 日現39.7度高溫

南韓自上周起暴雨不止，南韓當局十六日表示，暴雨已造成卅七人喪命、九人失蹤，數千人從洪災地區撤離。不只南韓，全球各地近日皆遭逢極端氣候肆虐，日本同時面臨暴雨及「猛暑日」威脅，歐洲地中海地區出現逾攝氏四十度（以下均為攝氏）炎熱高溫，美國死谷氣溫或恐飆至五十四點四度。

韓聯社報導，南韓中部忠清北道清州市十五日早晨發生河水潰堤，全長六八五米的五松地下車道遭暴洪淹沒，共十五輛車受困，其中包括一輛巴士，其中九名乘客獲救、十一人失蹤，十六日累計發現八具遺體。此外，慶尚北道為此次暴雨重災區，以慶北北部為中心的暴雨十六日仍在持續，全國暴雨相關死亡人數至十六日下午已增至卅七人。

綜合日媒報導，日本秋田縣等地十五日起也降下破紀錄大雨，秋田市區大範圍淹水，暴雨至十六日已造成全境一死四傷。然而同時，日本沖繩、關東、九州等部分地區卻出現卅五度以上的猛暑日，關東群馬縣十六日氣溫一度飆至卅九點七度，創日本今年最高溫紀錄。

歐洲等國近日也出現破紀錄高溫。據各國氣象機構，法國多個地區自十一日以來便持續處於熱浪警報狀態；希臘底比斯十四日出現四十四點二度高溫；羅馬十八日氣溫可能升至歷史新高四十三度。歐洲太空總署警告，義大利近日預計創下歐洲史上最高溫紀錄，飆至四十八度高溫。

BBC報導，美國亞利桑那州十五日出現四十八度破紀錄高溫，全美三分之一民眾處於高溫警報之下。據法新社，全球最熱地區之一的加州死谷十六日氣溫預計來到五十四點四度，接近地球有可靠紀錄以來最高氣溫。