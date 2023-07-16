自認年齡和資歷帶來優勢…她53歲「轉行當空姐」 至今服務80萬名旅客

實現夢想不嫌晚！英國一名女士53歲時決定轉換工作跑道成為一名空姐，以圓兒時夢想。如今剛過完73歲生日的她希望透過自身經歷，鼓勵更多求職者大膽追夢。

《8視界新聞網》根據英國《每日郵報》報導，空姐帕姆（Pam Clark）過去曾是一名美髮師。20年前，她乘坐一架易捷航空（Easy Jet）的航班時，看到了一份招聘廣告並受到啟發，決心在53歲轉行當空姐，實現兒時從事航空業的夢想。

最初，帕姆曾擔心自己的能力會比不上年輕同事，沒想到自己不僅受到團隊成員的欣然接納，還憑藉著卓越的客服和人際交往能力給公司留下深刻印象。

如今，帕姆已在20年職業生涯中飛行超過4500趟航班、服務超過80萬名旅客，並任命為易捷航空45歲以上人才招募大使。

帕姆希望能透過自身經歷，激勵更多人在職業道路上大膽追夢。她說，20年前申請當空姐時，她認為她的年齡和資歷能為她帶來優勢。

「現在遇到更多和我一樣，在職業生涯後期勇敢轉行的同事，別怕！」

易捷航空表示，他們非常自豪能夠邀請到帕姆加入團隊，也希望帕姆能夠激勵更多有才華的人加入他們。

文章授權轉載自「8視界新聞網」