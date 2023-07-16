史上最熱籠罩全球 釀高溫、大火與大雨

高溫導致氣候亂套，各地極端大火、大雨災情不斷！由於今年7月3日為史上最熱的一天，外媒整理各地因高溫產生的災害，包括：歐洲屢創高溫紀錄，還有更嚴重的森林大火；亞洲國家則是高溫挾帶大雨，日本、印度與韓國都傳出破紀錄大雨與土石流；中東國家的單日最高溫甚至來到攝氏50度。

高溫讓景點閉館

根據《半島電視台》彙整報導，美國、歐洲與日本等地都傳出破紀錄高溫造成的災情。義大利衛生部門在16個城市發布最嚴重的高溫警報，包括羅馬、波隆納與佛羅倫斯，上周都來到攝氏40到43度的高溫，直接超越2007年的40.5度紀錄。希臘雅典著名觀光景點衛城更罕見在假日封館，因為當天溫度最高到41度。

法國、德國、西班牙與波蘭等國都面臨高溫侵襲。日本東部也有地區高溫達到38至39度，當地氣象部門提醒這波高溫恐打破氣象紀錄；但同時北方的秋田市卻在半天內下了1整個月的雨量，導致淹水與土石流，共有9千人撤離家園；日本南部也因大雨災情導致11人喪生。《英國廣播公司》提到，南韓中部也因大雨發生嚴重山崩，造成至少32人死亡。

土石流、雨潮為害

北印度則是在高溫後迎來劇烈的季風雨潮，導致90人喪生，新德里的亞穆納河水位更高達208公尺，創下歷史新高，比起原本在1978年的最高紀錄還高出1公尺，將對下游2000萬民眾造成嚴重威脅。專家表示，印度雨季常造成淹水雨土石流，但近年來因氣候變遷，強度與頻率都有增加的趨勢。

美國西部則面臨嚴重高溫，亞利桑那州首府太陽城連續15天最高溫超過攝氏43度，白宮氣候顧問沙佛表示，高溫將會對多數需在戶外工作的低收入者造成嚴重影響，而且這些族群也很難負擔冷氣等設備，政府會加強關注熱災害對他們的影響。

窮人易受熱災害

非洲熱帶國家摩洛哥也面臨攝氏47度的歷史高溫，外界擔心8月將陷入缺水危機，在約旦因高溫缺水，而森林又燃起大火，政府以214噸水撲滅火勢，無可避免加劇當地缺水狀況；伊拉克知名歷史大河底格里斯河的水位只剩下到腰部，當地最高溫可達50度。

歐盟先前表示，今年是史上最熱的6月，瑞丁大學氣候學家阿倫擔心，7、8月的狀況可能只會愈來愈嚴重。

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