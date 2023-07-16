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報復燒可蘭經事件 瑞典男想燒聖經

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
瑞典近日原有民眾打算燒聖經報復燒可蘭經的行為，但最終作罷。（Wikimedia Commons）
瑞典近日原有民眾打算燒聖經報復燒可蘭經的行為，但最終作罷。（Wikimedia Commons）

宗教互燒經典的仇恨現象難消停！瑞典近日有民眾原本打算焚燒基督教經典，以抗議瑞典法院取消處罰焚燒可蘭經男子的判決，不過他最終取消計畫，僅拿出可蘭經表達不滿。瑞典由於申請入會北約時受到土耳其阻擋，過去發生多次焚燒可蘭經事件，引起西方與伊斯蘭國家對立。

放棄燒聖經

半島電視台》報導，32歲的男子阿洛許原本要在瑞典首都斯德哥爾摩的以色列大使館焚燒猶太教經典《妥蘭》與新約聖經，但他後來放棄計畫，改從背包中拿出可蘭經，抗議先前有民眾在清真寺焚燒可蘭經的事件，並直言這並非言論自由保障的範圍。

阿洛許受訪時表示，他來自敘利亞，已經移民到瑞典8年，並辯稱自己從未打算焚燒聖經，只是想要表達抗議。不過由於上周有伊拉克難民在斯德哥爾摩清真寺前焚燒可蘭經，引發伊斯蘭國家不滿群起抗議，且瑞典憲法法院還以「保障言論自由」為由，不讓瑞典政府處罰此人，更讓伊斯蘭國家不悅。

支持限制宗教仇恨？

不過《阿拉伯衛星電視台》提到，瑞典外交部曾發文譴責焚燒可蘭經的行為，認為這就是赤裸的挑釁，瑞典與歐洲不會允許種族歧視、仇外主義等觀念存在。近來也有瑞典電視台的民調顯示，瑞典民眾支持在公共場合禁止焚燒宗教經典的禁令。

由於過去瑞典加入北約售到土耳其阻攔，因此陸續都有爆出瑞典有民眾焚燒可蘭經的事件，引發伊斯蘭國家怒火。聯合國人權理事會12日還曾通過提案，要求瑞典政府要對宗教仇恨有所作為，不過美國與歐盟持反對意見，認為此提案有侵犯言論自由的疑慮，西方與伊斯蘭的衝突近日仍持續延燒中。

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瑞典 伊斯蘭國 言論自由

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