酷暑難耐 研究：傷身傷經濟

華爾街日報報導，全球正面臨嚴峻熱浪，挑戰著供電系統，並使無法提供員工涼爽職場的企業被迫關門。預測數日內在飽受熱浪衝擊的地區，高溫還會加劇，料使基礎建設失靈的危機更甚，亦有經濟專家指出，高溫恐會使經濟產能蒙受損失。

根據美國國家氣象局資料，超過一億名美國民眾正受熱浪襲擊，其中在亞利桑那州鳳凰城，氣溫連日突破攝氏四十三度，而德州等美國南部地區亦正壟罩在難忍熱浪。

大西洋彼端的歐洲南部，義大利、西班牙和希臘近期也都傳出了攝氏卅七度以上高溫。

研究人員也發現，近期熱浪可能波及經濟成長。鑽研氣候變遷對經濟的影響的亞利桑那大學經濟學家勒莫因表示，已有「相當清楚的跡象顯示，氣溫較高的年分與較低的（經濟）產出有關聯。」過度高溫會損害勞動產能和在校生學習能力，原因很簡單：「炎熱時，人們沒辦法好好動腦」。

針對高溫對美國經濟的影響，二○一八年刊登在「金錢、信用與金融」期刊的研究發現：夏季均溫每升高華氏一度（約攝氏零點五六度），一個州的年度經濟產出成長率會因而減少零點一五至零點二五個百分點。