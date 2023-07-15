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聽到「色色的聲音」萌發好奇心！水管工闖民宅偷窺 下場慘了

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外國一名男子因偷窺被判刑。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
外國一名男子因偷窺被判刑。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

外國一名水管工人稱聽到一個公寓屋內傳出「色情的聲音」，感到一時好奇，便從廚房窗口侵入他人住家探個究竟，被住戶發現後落荒而逃。男子最終在破門入室的罪名下被判入獄三個星期。

《8視界新聞網》根據新傳媒英文新聞網站TODAY報導，35歲的被告Vong Sarain去年7月22日傍晚約6點45分，在一棟公寓的11樓住家完成修復水管的工作後，在等待妻子接他時感到無聊，決定四處走走。

他走上12樓時，聽到一間屋內傳出「色情聲」，通過窗戶偷窺，發現裡面有一名女子，水管工人對她是否正在「自慰」感到好奇。

水管工人按了門鈴後沒人回應，決定從廚房窗戶潛入他人住家。一名女住戶發現他站在廚房，對他大聲喊叫，水管工人便從窗戶逃走。

副檢察官稱被告潛入女子住處的意圖是「險惡的」，要求被告被判一到兩週監禁。

破門入室罪名若成立，可面對最長三年監禁、罰款，或兩者兼施。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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