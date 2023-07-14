偷吃被逮到？人妻怒扯下丈夫陰莖皮膚 男狂流血「痛到崩潰」

法國一名婦女與丈夫發生爭吵，一氣之下竟扯下丈夫的陰莖的皮膚，他的耳朵也被「扯下一塊」。

《8視界新聞網》根據《每日郵報》引述法國媒體La Depeche報導，45歲的男子本月10日凌晨在法國圖盧茲附近的村莊與36歲的妻子吵架，受傷後被送往醫院。當時，夫妻倆都喝醉了。

男子被指在前一晚的一場派對上「偷吃」，夫妻倆越吵越激烈。妻子抓住他的陰莖「用力拉扯」，扯下「陰莖大部分皮膚和包皮」，導致他血流不止。

不僅如此，她也將丈夫的耳朵「扯下了一塊」。

當救護人員到達時，男子的意識清醒，感到「非常痛苦」，隨後被送往圖盧茲的朗蓋爾醫院。

目前尚不清楚男子的妻子是否使用了刀或其他利器。

當地檢察單位表示，男子已經接受醫生檢查，以確認傷勢的嚴重程度。「他目前很痛苦，但是沒有生命危險。」

男子的妻子隨後被警方逮捕，男子則在接受治療後被逮捕，因為他也對妻子動了手。兩人皆已被控。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」