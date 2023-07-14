快訊

Netflix砍「寄生帳號」更方便？全球新增「轉移使用者」功能 3動作無痛轉換

李玟告別式時間曝光？二姊回應這麼說

高溫35度下務農！嘉義39歲農民坐在田邊棧板上身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恍神未發現火車駛近…爸抱孩越軌被撞飛回月台 驚悚影片曝

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯一名抱著小孩的男子，穿越鐵軌時未注意火車已駛近，直接被撞飛回月台上。圖擷自Telegram
俄羅斯一名抱著小孩的男子，穿越鐵軌時未注意火車已駛近，直接被撞飛回月台上。圖擷自Telegram

俄羅斯火車站一名男子抱著孩子想直接跨越鐵軌穿越月台，未注意到火車已駛近，遭火車迎面撞擊，直接彈回月台，所幸兩人被送醫後均無生命危險。

根據俄羅斯《360》報導，這起事故發生在俄羅斯利佩茨克州格里亞濟的沃羅涅日火車站，從車站月台監視器畫面，可看到一群人在當地時間7月12日下午時，沿著火車站右側月台行走，而身後的列車也正緩緩駛近。

突然，其中一名抱著2歲大孩子的男子，想穿越鐵軌中的棧道走向對面月台，但他並未注意到火車正漸漸靠近。男子走了3步後，才發現火車已近在眼前，雖急忙後退但已來不及，男子和懷抱中的孩子就這樣被火車撞飛到月台上，在場眾人趕忙上前關心，據報導，兩人被送醫後均無生命危險，正住院治療中，真是不幸中的大幸。

火車站 俄羅斯

延伸閱讀

她懷三胞胎撐出「圓柱形」巨肚 網友嚇到：不敢生小孩了

丈夫行為怪異讓妻子誤以為他偷吃 想不到原因竟是失智症

近三年狂打2761次119電話！無業女被警告還不聽 下場曝光

12歲男童遭車撞「斷頭」 外科醫完成奇蹟手術：成功接回來了！

相關新聞

恍神未發現火車駛近…爸抱孩越軌被撞飛回月台 驚悚影片曝

俄羅斯火車站一名男子抱著孩子想直接跨越鐵軌穿越月台，未注意到火車已駛近，遭火車迎面撞擊，直接彈回月台，所幸兩人被送醫後均無生命危險。

妳也中槍？女生夏日最愛「6清涼穿搭」 時尚達人：看起來很廉價

炎炎夏日，每天都面臨38度高溫，不少女生都會以輕便、清涼的打扮為主，但有時尚達人表示，大眾最喜歡的穿搭可能會讓你顯得「廉...

近三年狂打2761次119電話！無業女被警告還不聽 下場曝光

在遭遇緊急危難時，可以即時撥打119，尋求消防隊員的救助。但如果在沒什麼特別狀況時，卻還是撥打119，不只會干擾消防救災，還可能吃上法律刑責。近來在日本，就發生一起長期撥打119，對消防單位造成嚴重妨礙，因而移送法辦的事件。

12歲男童遭車撞「斷頭」 外科醫完成奇蹟手術：成功接回來了！

耶路撒冷醫院本周宣布，以色列外科醫生進行一次奇蹟手術，成功接回一名發生嚴重車禍的男孩頭部。

影╱佛州捕獲有史以來最長巨蟒！身長達5.79公尺「跟長頸鹿一樣」

美國佛州獵人在西南部的自然保護區捕獲當地有史以來最大的緬甸蟒，長約19英尺(約5.79公尺)，身長跟成年長頸鹿一樣。

瓶裝水偽裝香水出口！中國人在日爆買退稅35億日圓 空殼公司負責人潛逃回國

疫情期間爆買瓶裝水，偽裝成香水出口，東京國稅局近日向東京化妝品批發公司及出口貿易公司追退還的消費稅44億日圓，但這間公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦