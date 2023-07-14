恍神未發現火車駛近…爸抱孩越軌被撞飛回月台 驚悚影片曝

俄羅斯火車站一名男子抱著孩子想直接跨越鐵軌穿越月台，未注意到火車已駛近，遭火車迎面撞擊，直接彈回月台，所幸兩人被送醫後均無生命危險。

根據俄羅斯《360》報導，這起事故發生在俄羅斯利佩茨克州格里亞濟的沃羅涅日火車站，從車站月台監視器畫面，可看到一群人在當地時間7月12日下午時，沿著火車站右側月台行走，而身後的列車也正緩緩駛近。

突然，其中一名抱著2歲大孩子的男子，想穿越鐵軌中的棧道走向對面月台，但他並未注意到火車正漸漸靠近。男子走了3步後，才發現火車已近在眼前，雖急忙後退但已來不及，男子和懷抱中的孩子就這樣被火車撞飛到月台上，在場眾人趕忙上前關心，據報導，兩人被送醫後均無生命危險，正住院治療中，真是不幸中的大幸。