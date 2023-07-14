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雞肉沒熟當心「曲狀桿菌」感染！防中毒下廚前必做這些事

聯合新聞網／ 綜合報導
雞肉若是沒有充分加熱，可能會引發「曲狀桿菌」食物中毒。圖片來源／ingimage
雞肉若是沒有充分加熱，可能會引發「曲狀桿菌」食物中毒。圖片來源／ingimage

近來天氣炎熱，不只是人出門在外，要隨時注意身體狀況，平常吃的食物，也容易因為高溫，產生變質的狀況。近來在日本，就發生多起食物中毒的案例，調查後發現這些中毒狀況，都和吃到沒煮熟的雞肉，把病菌吃下肚有關。

根據日本媒體「withnews8」報導，最近在札幌、京都及廣島的餐廳或幼兒園，紛紛都有食物中毒的事件爆發。而在中毒的患者當中，許多人體內都被檢測出了「曲狀桿菌」。

報導指出，曲狀桿菌會棲息在牛、雞等家畜的腸胃裡，或是附著在肝臟上，即使在冷藏或者冷凍的低溫下，也能夠長時間存活。一旦不慎吃到帶有曲狀桿菌的食物，就可能在2至7天內產生頭痛、發燒、腹瀉、肚子痛、嘔吐等症狀，幾週後也可能有手腳麻痺、呼吸困難等後遺症。另外，如果患者是幼兒或高齡人士，症狀還可能更為加重。

至於曲狀桿菌感染途徑，很可能是吃了沒充分加熱的雞肉、雞肝或牛肝等肉品。特別是雞肉等肉品，中心必須用75度加熱1分鐘以上才安全。如果在處理生肉後，沒洗手消毒就碰觸其他食材、餐具等，也可能造成感染。

日本政府統計，近年日本國內的食物中毒事件裡，以感染曲狀桿菌的案例最多，大約每年會有300件、造成2000多人感染。因此官方也呼籲，表示在料理雞肉時，一定要煮到全熟，確定裡頭都變白色的才行，和其他生食也必須分開料理。而料理完成之後，得用熱水消毒料理器具，才能確保食安。

日本 食物中毒

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