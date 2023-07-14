近三年狂打2761次119電話！無業女被警告還不聽 下場曝光

在遭遇緊急危難時，可以即時撥打119，尋求消防隊員的救助。但如果沒什麼特別狀況卻還是撥打119，不只會干擾消防救災，還可能吃上法律刑責。近來在日本，就發生一起長期撥打119，對消防單位造成嚴重妨礙，因而移送法辦的事件。

根據日本媒體「每日新聞」報導，一位居住在千葉縣松戶市，名為畑上寛子的51歲無業女性，過去兩年多來經常打電話通報119，謊稱自己「腳痛」、「肚子痛」、「大量服用藥物」等等。等到救護人員實際到場時，才發現她本人其實安然無恙，還用各種理由推託，拒絕乘坐救護車。

從2020年8月15日至2023年5月25日，這段約兩年九個月的期間，畑上一共通報了2761次119電話，對當地的消防局造成嚴重困擾。消防局曾經警告畑上，要她不要再無故通報119，然而卻被當成耳邊風，仍持續裝病等等撥打119專線。

消防局見警告無效，於是在6月20日報案，讓畑上因為蓄意妨礙消防業務的嫌疑，總算遭到法辦。她則供稱因為生活寂寞，想聽人說點話，才會一再撥打119。如今將面臨官司，只能說後悔莫及。