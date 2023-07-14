地獄犬熱浪 義國10城亮紅燈

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，「地獄犬熱浪」來勢洶洶，歐洲南部和西北非部分地區，未來幾天氣溫可能破紀錄。西班牙部分地區、法國、希臘、克羅埃西亞和土耳其，未來幾天恐飆破攝氏四十度。義大利氣溫可能打平歐洲最高溫紀錄攝氏四十八點八度，當局已針對佛羅倫斯和羅馬等十座城市發布紅色燈號示警。

希臘當地媒體報導，已有輛救護車在雅典衛城考古遺址附近待命，隨時準備急救被熱昏的遊客。義大利鄰近米蘭的洛迪鎮一名四十四歲路面噴漆員作業期間不敵高溫熱昏，緊急送醫後仍宣告不治。當地也陸續傳出數名遊客中暑暈倒，包括一名來自英國的遊客在羅馬競技場外不支倒地，所幸後續無大礙。

英國氣象局表示，當地時間十四日氣溫將達到高峰；ＢＢＣ天氣預報部門則指出，歐洲南部大範圍地區將衝破攝氏四十多度以上。

目前歐洲最高溫紀錄攝氏四十八點八度，於二○二一年八月在義大利西西里島敘拉古測得。去年夏季熱浪造成歐洲逾六萬人死亡，今年恐會有更多人熱死。

同時，專家表示，異常炎熱天氣只會愈來愈頻繁，氣候變遷意味著破紀錄高溫將成為常態。

義大利氣象學會將這波熱浪描述為「地獄犬熱浪」，取自但丁神曲裡看守冥界的三頭犬。氣象預報顯示，接下來數天將會有酷熱的極端天氣。