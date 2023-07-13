義大利法官判「只摸10秒不算性騷擾」 民眾怒拍「越界短片」報復

若被侵犯不到十秒，是否算性騷擾？

《8視界新聞網》根據英國廣播公司報導，義大利羅馬法官近日作出一項判決，由於被告撫摸受害人只有短短幾秒，因此不構成性騷擾罪名。這在義大利引起軒然大波！

這起案件涉及一名在羅馬一所中學就讀的17歲女學生。事件發生在2022年4月。

當時，她和朋友上樓梯回教室，發現褲子掉下來，突然有隻手伸進了她的褲子，抓住內褲，並摸著她的臀部。

「親愛的，妳知道我在開玩笑。」當她轉身時，66歲的勤務員對她這麼說。

事發後，這名學生向警方報案。

勤務員承認在沒有得到學生的同意之下撫摸她，但表示那是個玩笑。

檢察官要求以性騷擾和猥褻罪名判處勤務員三年半的刑期，可是法官認為撫摸不到十秒，不足以構成犯罪，因此宣告被告性侵犯罪名不成立。

自宣判後，「palpata breve（短暫撫摸）」和「#10secondi（十秒）」成了義大利社交媒體平台Instagram和TikTok上的流行詞語和標籤。

義大利人紛紛在網上發布自製影片，靜靜地在十秒內看著攝像機，觸摸著他們的私密部位。儘管只有短短十秒，但在觀看這些影片時往往會令人感到不舒服。

歐盟基本權利機構最新數據顯示，在2016年至2021年期間遭受騷擾的義大利女性中，有70%沒有報案，因為她們覺得不值得舉報。

上述機構提醒，保持沉默意味讓侵犯者得逞，因此有必要舉報。

文章授權轉載自「8視界新聞網」