搭機注意！日本空服員七成曾被偷拍 想告卻一問題難成案「總算修法了」

在搭乘飛機時，機上的許多事情，都得仰賴空服員的服務。然而日本調查發現，許多空服員都曾碰過偷拍的困擾，儘管是違法行為，過去卻因為規則問題，難以在法庭中申冤。近來總算更改法條，可以處理類似的偷拍案件。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，日本跨企業航空組織「航空連合」去年針對1573位空服員進行調查，發現有38％的人曾經確定自己被偷拍過。另外有33％的空服員，則雖然沒有明確把握，但自認應該是也曾有被偷拍過的狀況。

而這些偷拍行為，有66％是拍攝空服員全身，57％是發現在拍攝其他同事。不過，有8％是偷拍裙底，以及3％是偷拍胸部或臀部的狀況，照理來講其實觸犯了法律條文。然而，過去日本法院在審理類似案件時，會問案件是發生在哪個都道府縣地區，但由於事件發生在飛機上，使得這問題無法回答，造成案件難以成立。

因此日本在近日修改法規，涉及偷拍隱私部位的人，會被判處拘役3年以下，或日圓300萬（約相當於新台幣65萬）以下的罰金，且範圍定在日本全國，不再拘泥於地方區域。最近各機場也在加強宣導，空服員則期盼新規上路，可以抑制違法偷拍行為。