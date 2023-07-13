梵谷、馬諦斯名畫開展 頂級珍藏曝光

塞尚、馬諦斯與梵谷等現代藝術大師、紐約傳奇藝術家巴斯奇亞等頂級作品聚於一堂！這些收藏屬於由已故的房地產大亨索洛的藏品，過去更成立私人博物館，由於之前極少對外開放，近日成立公開展覽，才能讓外界一窺珍藏。對此，專家分析，許多富豪只是用藝術品來節稅，難得有讓公眾觀賞的機會。

頂級收藏曝光

《衛報》報導，已故的地產大亨索洛曾於1991年成立藝術與建築基金會，展示包括馬諦斯《雜技演員》、塞尚《多米尼克大叔》都收藏於該基金會，雖然館藏相當豐富，但大眾卻沒有機會接觸到這些藝術品，直到最近才設立公開給民眾的展覽。

但國際發展顧問阿恩海姆說，藝術品束之高閣的狀況，讓公眾無法享受這些重要的藝術作品，這些基金會可以透過出借藝術品的方式到博物館。紐約大學教授斯托爾表示，以紐約為例，藝術界有很多慷慨的捐贈人，增進展覽的精采程度。

斯托爾表示，博物館應該是公共空間，與參觀者、收藏品與博物館空間互動，「如果沒有藏品，就沒有博物館」。然而，專家表示，富人收藏藝術品的目的是為了租稅減免、或者進行炒作投資，出借給博物館也是希望藉公開展覽，增加藏品的價值。

固定開展促交流

索洛維耶夫集團首席執行官赫什曼表示，未來會考慮將私人畫廊向公眾試營業，每個月固定幾天向大眾公開展覽，希望藝術品不只是富翁的收藏，而能讓整座城市的居民共同享受，

《衛報》報導，博物館過去因為疫情的關係，經營狀況慘澹，這也導致博物館與美術館開始思考「什麼是博物館最重要的業務」。

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