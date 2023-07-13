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大谷翔平「吃完早餐就睡」醫讚有這優點 但一疑慮不建議學

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷未來動向受矚目。 美聯社
大谷未來動向受矚目。 美聯社

日本「二刀流」球星大谷翔平日前參與美國職棒明星賽，並在受訪中大方分享自己的作息習慣，包括早晨起床吃早餐後，又會再睡回籠覺，再醒來準備去球場、吃午餐等等。日本醫師分析，多睡覺確實能對運動員的競技層面有所幫助，但吃完東西就睡，恐造成腸胃負擔，因此並不建議這樣的生活習慣

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，重視睡眠的大谷翔平，每天都會確保睡眠時間，找得到時間就會盡量睡，睡眠品質則是其次。由於他一天會睡到10到12個小時，前經典賽隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）有次想要約他吃飯，還被大谷以「要睡覺」為由拒絕。

熟悉運動領域、睡眠障礙治療的精神科醫師內田直指出，在充足的睡眠下，的確有助於加強抗壓力、集中力和競技能力。對於培養強健的心態也有幫助，因此能睡就盡量睡這件事情本身，是一個好的作法。

不過內田認為，吃飽飯後就睡恐將對消化器官造成負擔，因此他並不推薦學習這樣的習慣。他推測，或許是大谷因為對卡路里的需求量大，必須採取分段進食，才會每天先起床吃早餐之後再睡。或者是藉由每天早上先起床的習慣，固定生理時鐘，好幫助自己每天都能維持住狀況，更能在場上繳出好表現。

睡眠時間 醫師 生活習慣 大谷翔平

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