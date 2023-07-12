快訊

中職／狀元出爐！台鋼選擇林子偉 8年來首位旅外野手

生命中不能承受之輕：作家米蘭．昆德拉逝世，享耆壽94歲

確定同桌共進晚餐！侯友宜、郭台銘出席議長聯誼會 中間隔「這4人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買大包米放副駕駛座「嗶嗶聲大響」 超窘繫安全帶原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友因為車內系統發出警報聲，幫一大袋米繫上安全帶。圖／擷自推特
一名日本網友因為車內系統發出警報聲，幫一大袋米繫上安全帶。圖／擷自推特

近期北科大27名學生辦完營隊去熱炒店聚餐，因為沒吃夠白飯，在Google評論留下一顆星表達不滿，意外掀起「白飯之亂」，引發全台關注。近日也有一名日本網友和「飯」扯上關係在社群爆紅，因為家裡的米快沒有了，他抽空到商店買了超大一袋的米，結果要開車時，車內警報聲突然大響，知道原因後傻眼了！

一名網友在推特發文表示，最近他買了一大袋米放在副駕駛座，準備開車回家，結果車內警報聲突然大作，接連發出令人頭痛的嗶嗶聲，並用聲音提醒「坐在副駕駛座的人也應該繫上安全帶」，令該名網友感到又氣又好笑，原來車內警示系統感應到副駕駛座有重量，以為是一名成年人，事實上，是一袋重量很重的米。

後來該名網友只好遵守系統指示，將米袋極為穩固地繫上安全帶，畫面看起來相當滑稽。

貼文一出引發日本網友熱烈討論，許多人笑翻留言，「畫面也太可愛了吧」、「這下大米感到安全了」、「即使在突然剎車情況下，大米也很安全」、「你想想，如果突然踩剎車，你的米就會衝進汽車儀錶盤，車上就會一團亂，所以我覺得這是有道理的」。

也有人遇過相似經歷，「我還幫西瓜繫上了安全帶呢」、「當我把行李箱放在副駕駛座時，我也繫了安全帶...」、「任何重物都會觸發車內警報，有大米、水果和蔬菜等，我有一次把安全帶繫在裝有一本書的包上，遇到緊急剎車時不會彈出，很安全」、「這是不可少的，萬一在副駕放筆電、大米、西瓜等，沒有綁好還碰上意外，會是一場災難，而且筆電比人還重要」。

有人也分享為自己的西瓜和烤雞繫上安全帶。圖／擷自推特
有人也分享為自己的西瓜和烤雞繫上安全帶。圖／擷自推特

有人稱IKEA鯊魚娃娃也「超重」，被迫繫上了安全帶。圖／擷自推特
有人稱IKEA鯊魚娃娃也「超重」，被迫繫上了安全帶。圖／擷自推特

日本 西瓜 社群 推特 北科大

相關新聞

慟！「生命不可承受之輕」作者、文壇巨匠米蘭昆德拉94歲逝世

紐約時報報導，「生命不可承受之輕」作者、擅長以母語捷克語捕捉生命荒謬的文壇巨匠米蘭昆德拉（Milan Kundera）1...

40歲辣媽逆生長！曝光與17歲女兒合照 網驚：根本是姐妹

電影《班傑明的奇幻旅程》中，男主角出生時像個老頭，但隨著年紀增長，身體狀態卻越來越年輕，而這種逆生長的奇蹟竟也在現實生活中上演。...

他買大包米放副駕駛座「嗶嗶聲大響」 超窘繫安全帶原因曝光

近期北科大27名學生辦完營隊去熱炒店聚餐，因為沒吃夠白飯，在Google評論留下一顆星表達不滿，意外掀起「白飯之亂」，引發全台關注。近日也有一名日本網友和「飯」扯上關係在社群爆紅，因為家裡的米快沒有了...

旅外人士最宜居國家「這國」奪冠 台灣第5、南韓墊底

海外生活與就業人士交流網站Internations最新報告顯示，墨西哥登上旅外人士心目中最適合居住和就業的國家，台灣排名...

生命中不能承受之輕：作家米蘭昆德拉逝世，享壽94歲

享譽國際的捷克裔作家——米蘭．昆德拉（Milan Kundera）——今天7月12日已證實在法國巴黎過世，享壽94歲。昆德拉於1929年出生捷克斯洛伐克，在1968年曾參加過推動民主化改革的「布拉格之春」運動，並且在1975年流亡法國。

曾「倒糞」給魯卡申柯抗議獨裁 白俄藝術家獄中逝世

半島電視台12日引述人權組織指稱，現年57歲、曾倒糞肥在白俄羅斯總統辦公室外的白俄藝術家普希金（Ales Pushkin...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦