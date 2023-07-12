他買大包米放副駕駛座「嗶嗶聲大響」 超窘繫安全帶原因曝光

近期北科大27名學生辦完營隊去熱炒店聚餐，因為沒吃夠白飯，在Google評論留下一顆星表達不滿，意外掀起「白飯之亂」，引發全台關注。近日也有一名日本網友和「飯」扯上關係在社群爆紅，因為家裡的米快沒有了，他抽空到商店買了超大一袋的米，結果要開車時，車內警報聲突然大響，知道原因後傻眼了！

一名網友在推特發文表示，最近他買了一大袋米放在副駕駛座，準備開車回家，結果車內警報聲突然大作，接連發出令人頭痛的嗶嗶聲，並用聲音提醒「坐在副駕駛座的人也應該繫上安全帶」，令該名網友感到又氣又好笑，原來車內警示系統感應到副駕駛座有重量，以為是一名成年人，事實上，是一袋重量很重的米。

後來該名網友只好遵守系統指示，將米袋極為穩固地繫上安全帶，畫面看起來相當滑稽。

貼文一出引發日本網友熱烈討論，許多人笑翻留言，「畫面也太可愛了吧」、「這下大米感到安全了」、「即使在突然剎車情況下，大米也很安全」、「你想想，如果突然踩剎車，你的米就會衝進汽車儀錶盤，車上就會一團亂，所以我覺得這是有道理的」。

也有人遇過相似經歷，「我還幫西瓜繫上了安全帶呢」、「當我把行李箱放在副駕駛座時，我也繫了安全帶...」、「任何重物都會觸發車內警報，有大米、水果和蔬菜等，我有一次把安全帶繫在裝有一本書的包上，遇到緊急剎車時不會彈出，很安全」、「這是不可少的，萬一在副駕放筆電、大米、西瓜等，沒有綁好還碰上意外，會是一場災難，而且筆電比人還重要」。

有人也分享為自己的西瓜和烤雞繫上安全帶。圖／擷自推特