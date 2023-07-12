40歲辣媽逆生長！曝光與17歲女兒合照 網驚：根本是姐妹

電影《班傑明的奇幻旅程》中，男主角出生時像個老頭，但隨著年紀增長，身體狀態卻越來越年輕，而這種逆生長的奇蹟竟也在現實生活中上演。

據《鏡報》報導，英國一名40歲的媽媽卡莉·約翰遜（Carly Johnson）近期在社群媒體上走紅，雖然與17歲的女兒起亞·道格拉斯（Kia Douglas）相差23歲，但兩人走在一起時，時常被外人認為兩人是同齡好友。卡莉更因為外貌太逆齡，被視為是電影《班傑明的奇幻旅程》真實上演。

對此，卡莉表示「我把它當作誇獎」，並不介意外人對她的外貌感到困惑。卡莉分享慶祝女兒17歲生日時，請服務生幫兩人拍照，對方以為她們是出來聚餐的好友。母女倆在度假時，有人要起亞告訴她的「姐姐」餐點已經準備好了，對方得知「姐姐」其實是「媽媽」後，大感驚訝，但起亞也不會因此而尷尬，「我們非常親密，還會共穿衣服」卡莉說。

至於為什麼能永保年輕，卡莉把一切歸功於自己的「好基因」，「我一直都看起來很年輕，我21歲的時候，看起來可能就像16歲一樣」。卡莉更透露，母親即便68歲了還是很美，而奶奶90多歲了，身體依然硬朗，連醫護人員都感到不可思議。她也說，因為長得很年輕，所以常與小鮮肉約會，「我的心態也很年輕」。

當卡莉在推特貼出與女兒的合照後，讓許多網友感到震驚，「妳們兩個都太漂亮了」、「哪一個是女兒？」、「怎麼可能！」、「這是魔術嗎？」、「妳們看起來就像姐妹」、「哪個是媽媽，哪個是女兒？」