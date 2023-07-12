劃設人類世地層 放射物可做為證據

科學家要用放射性元素，可劃出專屬於人類的地層？科學家近日對於加拿大克勞佛湖的土壤紀錄感興趣，因為其完整記錄人類活動的歷史，包括核子試爆的放射性元素與化石燃料燃燒的沉積物等。人類過去1萬年間被歸類在地層「全新世」中，但近來科學家想在其中再區分出「人類世」地層，以凸顯人類對環境影響的劇烈。

人類會透過將岩石劃設不同岩層，作為記錄地球歷史的依據，如恐龍出沒的三疊紀、白堊紀，還有三葉蟲出沒的寒武紀等，人類世也是類似的概念。

人類世分層有譜？

根據《德國之聲》報導，附屬於加拿大安大略湖水系的小湖泊「克勞佛湖」近日卻成為地質學家關注的焦點，因地質學家在克勞佛湖的沉積物發現化石燃料焚燒後產生的沉積物，還有人類核試爆產生的微量放射性元素。而這對於地質學家在分類地層上具有顯著意義。

由於地質學界要劃定地層，需要在地層中找出最顯著能區別兩個地層不同的特徵（俗稱「金釘子」），並經過並經國際地層委員會贊同，國際地質科學聯合會批准後，在地層柱上才會將新地層劃出。而近年來，由於人類對地球的影響過大，地質學界也開始興起劃設「人類世」地層的想法，以凸顯人類對地球影響甚鉅。

新地層起源有爭議

《英國廣播公司》提到，人類世工作小組指出，克勞佛湖的沉積物中包括化石燃料焚燒副產物、鈽元素，地層清楚紀錄地球隨著時間，在地球化學、微生態學等不同指標的變化，可以證明人類對地球環境有顯著的改變，且反應到地質岩層中。

目前人類所處的地質年代，普遍仍被歸類在「全新世」，劃定依據為上次冰河時期結束，距今1.17萬年前。

但國際地層委員會並未劃設「人類世」的原因，主要是因為不確定何時開始，有學者認為從工業革命，甚至是中世紀小冰期就開始，但目前人類世工作小組的定義是1950年代開始，人類進入所謂的發展「大加速」年代，地球上開始出現「科技沉積物」，如鋁合金、水泥與塑膠等。

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