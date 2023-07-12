旅外人士最宜居國家「這國」奪冠 台灣第5、南韓墊底

中央社／ 台北12日綜合外電報導
墨西哥登上旅外人士心目中最適合居住和就業的國家。 路透社
墨西哥登上旅外人士心目中最適合居住和就業的國家。 路透社

海外生活與就業人士交流網站Internations最新報告顯示，墨西哥登上旅外人士心目中最適合居住和就業的國家，台灣排名第5。

美國媒體CNBC報導，Internations最新發布的「旅外圈內人」（Expat Insider）調查報告顯示，墨西哥90%的旅外人士對他們在當地的生活感到滿意，相較於全球平均值的72%，排名第1。

這份報告以生活品質、定居難易度、外國就業、個人財務，以及旅外人士基本需求5項主要指標，針對53國進行評比。其中，旅外人士基本需求包含了住屋、行政、語言以及數位生活等層面。

結果顯示，排名前10的國家依序為：墨西哥、西班牙、巴拿馬、馬來西亞、台灣、泰國、哥斯大黎加、菲律賓、巴林以及葡萄牙。

排名前10的國家中，許多在「友善度」、「定居難易度」、「樂趣度」、「工作生活平衡度」幾個領域表現優異，在「職業機會」的評比則列中等。

對以職業為目標的旅外人士來說，在台灣就業的外國人對工作的滿意度比其他國家都要高。他們表示，他們在台的工作有保障，台灣本身經濟強勁，薪資也很公平。

另一方面，旅外人士宜居榜中排名墊底的國家包括：科威特、挪威、土耳其、南韓以及德國。

在科威特、挪威和南韓的旅外人士表示，在當地不容易定居下來，也很難交到新朋友；土耳其和南韓的旅外人士則說，當地的工作文化太苛刻，讓他們吃不消。

墨西哥 南韓

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