印度7月14日發射火箭 再度挑戰無人登月任務

印度預定7月14日發射火箭，再度挑戰4年前失敗的無人登月任務。如果這次登月艇順利著陸，印度將成為繼俄羅斯、美國、中國之後，世界第4個成功登月的國家。

印度2019年7月以「月球飛船2號」（Chandrayaan-2）挑戰登陸月球，但登月器墜毀月表，任務以失敗告終。

有些人樂觀認為印度太空研究組織（Indian SpaceResearch Organisation，ISRO）這次任務會成功。

印度太空研究組織的發動機和零組件主要供應商Godrej & Boyce執行長韋瑪（Anil G. Verma）向法新社表示：「我們確信這次任務會成功，為所有投入任務的人員帶來自豪和認同。」

媒體報導，這次為期14天的任務耗資7460萬美元，目標是讓登月車順利著陸以探索月球表面。

自2008年首次將探測器送入繞月軌道以來，印度的太空計畫在規模與氣勢上都顯著成長。2014年，印度領先其他亞洲國家，率先將衛星送入環繞火星的軌道；3年後，印度太空研究組織又在單次任務中發射了104顆衛星。

這次火箭升空預計將有大批民眾圍觀，任務預定在當地時間14日下午2時35分（台灣時間下午5時5分）在清奈（Chennai）北方的達萬太空中心（SatishDhawan Space Centre）展開。