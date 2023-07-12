快訊

鎵鍺禁令下一步？美50種關鍵礦物依賴中國 稀土恐暴漲

鋁製臉盆砸頭！陸軍257旅2士兵鬥毆 驚動司令部

112分科化學解答出爐！考生懊悔寫不完 高中師不同調：考題簡單無新意

印度7月14日發射火箭 再度挑戰無人登月任務

中央社／ 班加羅爾12日綜合外電報導

印度預定7月14日發射火箭，再度挑戰4年前失敗的無人登月任務。如果這次登月艇順利著陸，印度將成為繼俄羅斯、美國、中國之後，世界第4個成功登月的國家。

印度2019年7月以「月球飛船2號」（Chandrayaan-2）挑戰登陸月球，但登月器墜毀月表，任務以失敗告終。

有些人樂觀認為印度太空研究組織（Indian SpaceResearch Organisation，ISRO）這次任務會成功。

印度太空研究組織的發動機和零組件主要供應商Godrej & Boyce執行長韋瑪（Anil G. Verma）向法新社表示：「我們確信這次任務會成功，為所有投入任務的人員帶來自豪和認同。」

媒體報導，這次為期14天的任務耗資7460萬美元，目標是讓登月車順利著陸以探索月球表面。

自2008年首次將探測器送入繞月軌道以來，印度的太空計畫在規模與氣勢上都顯著成長。2014年，印度領先其他亞洲國家，率先將衛星送入環繞火星的軌道；3年後，印度太空研究組織又在單次任務中發射了104顆衛星。

這次火箭升空預計將有大批民眾圍觀，任務預定在當地時間14日下午2時35分（台灣時間下午5時5分）在清奈（Chennai）北方的達萬太空中心（SatishDhawan Space Centre）展開。

印度 太空 火箭

延伸閱讀

陸首揭「載人登月」方案　用兩枚火箭、2030年前實現

緯創攻頂！利多輪動 早盤爆量13萬張衝上漲停

朱雀二號發射成功 成為全球首款入軌液氧甲烷液體火箭

莫迪受邀法國慶座上賓 法媒：盼拉攏印度抗衡中國

相關新聞

越南誘全民舉報九段線「非法影片」 這陸劇被禁

越南近來陸續封殺一些出現南海九段線畫面的影視作品，由於人力吃緊在電檢上難以做到滴水不漏，越南電影局正在制定獎勵規則，動員...

「狼牙棒狠抽總統」 法女歌手拿歌曲私刑馬克宏

法國歌手伊茲婭-希格林（Izïa Higelin）在對總統馬克宏歌中施以私刑引發爭議，歌手解釋演出中的歌曲是集幻想、想像...

日本久留米市恐現土石災情 對逾萬民眾發最高警戒

日本九州地方福岡縣久留米市政府研判發生土石災害的危險度已提高，今天中午12時5分針對轄內警戒區域的5762家戶共約1萬3...

美國「平權措施」違憲爭議，亞裔夾縫中無法生存？

「你的平權不是我的平權。」美國緣起1960年代的種種平權法案與措施，影響了大學名校在招生時納入族裔考量的做法，但相關爭議卻也不斷；直至2023年6月29日，美國聯邦最高法院判決，歷史悠久的哈佛大學（Harvard University）和北卡羅萊納大學（University of North Carolina）招生計畫中、保障特定族裔就學權的「平權措施」違憲——此裁決旋即引發美國社會熱議。平權措施反對者認為，大學入學條件應以申請者個人經歷、能力作為衡量標準、而非族裔背景，其中許多人也認為平權措施會造成「反向歧視」、影響其他族裔的就學機會；然而支持者則認為，種族歧視仍深植在美國社會，推翻平權措施可能更加邊緣化少數族裔的學生。

網路肉搜也違法！荷蘭新法明年上路 最重關2年

荷蘭參議院11日批准一項新法，宣布將「人肉搜索」（即在網路公開某人的地址或其他個人資訊）定為犯罪行為，因為涉及恐嚇他人。

歐去年熱死6萬人 年長女性居多

「自然醫學雜誌」十日刊登的一份研究指出，去年歐洲熱浪至少奪走六點一萬人命，其中老人、女性和地中海國家人口居多， 凸顯全球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦