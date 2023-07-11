謊稱招募模特兒…泰國男扮人妖「伸狼爪」 涉嫌性侵逾百名女子

泰國曼谷一名60歲男子涉嫌通過扮成人妖，假裝招聘年輕漂亮女子當模特兒，然後帶她們到飯店「面試」，實則趁機向她們伸狼爪，據稱有超過100名女子被性侵。

《8視界新聞網》根據《曼谷郵報》報導，曼谷大都會警察局調查負責人坦蘇迪透露，偵探團隊在曼谷的一間購物中心搜索了大約兩週後找到嫌犯，再由一名便衣女警假裝尋找娛樂圈內工作的方式，與嫌犯接觸。警方最終於本月8日在一個貧民窟住宅區的房間內逮捕嫌犯松蒂猜·尤蘇帕（Sonthichai Yusuparp）。

據報導，尤蘇帕是性侵慣犯。每當週末，他會身穿女裝，在購物商場向漂亮女性搭訕。他自稱想讓她們進入娛樂圈，並以試鏡為藉口，把受害者帶到飯店後，在那裡性侵她們。

尤蘇帕曾在2015年因14起性侵案被判坐牢。他告訴警方自己性侵的女性至少有100名。他接著被判入獄，之後在2022年5月20日刑滿獲釋。

出獄後，尤蘇帕以同樣的手段，對一名音樂學校的女子下手。他說服女子將他帶回家，但最終性侵對方未得逞。他從女子家中逃跑後，就一直被警方通緝。

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