誰下毒手？德國地產大亨在泰國失蹤逾一周 慘遭分屍藏冷凍櫃

德國一名房地產大亨漢斯·麥克（Hans Mack）在泰國宣告失蹤超過一個星期後，被發現離奇死在一棟房子的冷凍櫃中。

《8視界新聞網》根據泰國媒體《世界日報》報導，與妻子在泰國生活的62歲漢斯·麥克本月4日駕車外出後失蹤，家人隨後報警也懸賞300萬泰銖（約新台幣269萬元）尋找他的下落。

《泰國郵報》報導，有對夫婦向警方通報，他們曾受聘一個德國婦女，將一個冷凍櫃送往Nong Prue區的一間房子。

警方從監視器記錄發現那個德國婦女的一個好友，負責駕駛卡車將一個1.5米長的冷凍櫃送到距離160公里外，Nong Prue區的一間房子，最後在那房子裡找到冷凍櫃，並發現了漢斯的遺體。

慘遭肢解分屍

警方在發現漢斯遺體時，也同時找到電鋸、繩索、包裝食物和一些飲用水以及啤酒等。

根據當地警方透露，漢斯已慘遭分屍，其頭顱、軀體和四肢被肢解分別裝在不同的塑料袋裡。

警方說，此案涉及綁架勒索，目前已有證據指向涉案人士。當地警方11日上午，向法院申請逮捕涉案人員，但尚未透露涉案人的身份和人數。據悉，事件可能涉及在當地的外國黑幫組織。

汽車遺棄在公寓停車場

漢斯失蹤時駕駛的馬賽地汽車被發現遺棄在一個公寓的停車場。他宣告失蹤後，有民眾於9日在一個公寓的停車場發現了他的車子，但當時沒有發現漢斯的蹤影。

據他的妻子透露，從事房地產生意的漢斯駕車外出和一個剛認識不久的中介簽署一份合約，但沒想就此失聯，家人擔心他的安危因此懸賞獎金希望找到他的下落。

另外，警方在調查漢斯的財務狀況時，也發現他的銀行戶頭有多次轉出款項的記錄，涉及金額多達200萬泰銖（約新台幣179萬元），而轉帳的所在地則是柬埔寨金邊。

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