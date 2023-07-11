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日本「平均年收入曝光」 網友絕望嘆：拚盡全力只為活著

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為東京街景。法新社
圖為東京街景。法新社

日本不論在教育、經濟等層面，都可稱得上是已開發國家當中的佼佼者，許多台灣人更懷著赴日工作的夢想。不過，近期日本電視節目揭露平均年收入，許多網友一見數字隨即哀聲連連，甚至有人大嘆「拚盡全力只為活著」。

推特帳號「かぶぱん」近期分享了一張電視節目截圖，只見日本的平均年收入為443萬日圓（約新台幣94.8萬元），其中一名53歲人夫扣除獎金、年金保險及稅之後，平均每月約22萬至25萬日圓（約新台幣4.7萬至5.3萬元），每月開銷房貸8萬日圓（約新台幣1.7萬元）、伙食費4萬至5萬日圓（約新台幣8500至1萬700元）、孩子教育費5萬日圓（約新台幣1萬700元）、存款3萬日圓（約新台幣6400元）。

電視節目公布日本平均年收入為443萬日圓，數字曝光後引起許多網友哀嘆。圖／取自推特
電視節目公布日本平均年收入為443萬日圓，數字曝光後引起許多網友哀嘆。圖／取自推特

數字曝光後許多日本網友哀嘆，「看來只能繼承親戚的股票了」、「拚盡全力只為活著」、「即使住在農村，家庭年收入400萬日圓（約新台幣85萬元）也是地獄」、「我想知道這是不是真的，然後Google一下，結果是真的」、「這是一個很多人沒有額外收入就生活困難的時期」、「如果你是單身，收入還可以，但如果你有家庭，那就顯得不夠了」。

消息傳到PTT後也引起網友討論，有人表示「日本是真的也被搞很慘」、「亞洲怎麼感覺都差不多是這調調…不對，全世界都是」、「還有日本稅重又多，台灣相比真的少很多」、「他們一個月22萬日圓大概等於我們22K」。

另外，有一名在日本工作的鄉民亮出薪資單證實電視台數據，他表示節目上案例的薪資結構和自己雷同，年薪約450萬日圓（約新台幣96萬元），扣除年金保險、所得稅後，月薪約25萬至26萬日圓（約新台幣5.3萬至5.5萬元）。

一位在日本工作的網友分享自己的薪資單，證實日本節目年均收入數據為真。圖／取自PTT
一位在日本工作的網友分享自己的薪資單，證實日本節目年均收入數據為真。圖／取自PTT

日本 PTT 年薪 薪水

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