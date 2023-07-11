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推翻科學家認知！「超亮行星」像超大鏡子 離恆星近卻有大氣層

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
科學家發現一顆行星擁有由鈦金屬和矽酸鹽組成的大氣層，能反射80%的光線，成為目前最能反射光線的天體。(photo by IAU/L. Calçada via Wikimedia, used under CC License)
科學家發現一顆行星擁有由鈦金屬和矽酸鹽組成的大氣層，能反射80%的光線，成為目前最能反射光線的天體。(photo by IAU/L. Calçada via Wikimedia, used under CC License)

科學家發現一顆亮得超乎尋常的行星，在分析後確認該行星是目前所觀察到自然生成的天體中，最會反射光線的天體。這顆距離地球264光年的行星因為大氣層充滿了鈦金屬與矽酸鹽，因此將整個行星轉變成一個超強的鏡子，能反射80%的光線，也打破過去科學家認為，距離恆星太近，行星無法生成大氣層的假說。

不該存在的行星

根據《法蘭西24》報導，歐洲的系外行星特性探測衛星日前發現了一顆亮到不可思議的行星。一般來說，行星因為不會像恆星一樣自行發光，因此不會有太高的亮度。但這顆被命名為LTT9779b的行星有超高亮度，且位於被天文學家稱作「海王星沙漠」的區域，進而引發關注。

天文學家將公轉恆星一周時間小於24小時的行星區域稱為海王星沙漠。因為該區域離恆星太近，行星基本上不會有大氣層，只會留下固體且超高溫的岩質本體。發布該行星論文作者之一的法國天文學家帕蒙提爾直言，他們原本認為這種行星不該存在，因為他的大氣層應該會被恆星直接蒸發。但LTT9779b是獨特的例外，也推翻了科學家長期以來的認知。

大氣層像超大鏡子

英國《電訊報》指出，LTT9779b比金星還貼近恆星，理論上不該有大氣層存在。而LTT9779b成功的祕訣就在於他的大氣組成是鈦金屬與矽酸鹽。這兩種物質結合起來，就形成了一個超級巨大的鏡子，對LTT9779b起到類似於保護罩的作用，能反射80%的光線，是目前宇宙中反射光線率最高的自然天體。

被硫酸鹽包圍的金星是太陽系中最會反射光線的天體，反射率約75%，仍稍微遜色於LTT9779b。天文學家表示，這層超級鏡子避免了恆星過度加熱該行星，把大氣層蒸發殆盡，最後讓行星暗的跟焦炭一樣。

論文的主要作者，馬賽天文物理學實驗室的天文學家侯耶就表示，這是人類發現的第一顆擁有如此型態的行星，打破了天文學家對於行星在何種距離下能保有大氣層的想像。

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