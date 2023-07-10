英航班超重延誤近2小時無法起飛 空服員緊急廣播「19乘客被請下飛機」

英國廉價航空易捷航空（EasyJet）因飛機超重而無法起飛，空服員當場向機上乘客廣播「徵求最多20名乘客下機，並搭乘晚一些的班機前往」，最終有19名乘客下機，且每人獲得免費轉乘與現金補償。

根據《每日郵報》報導，日前易捷航空某架班機從西班牙蘭薩羅特機場（Arrecife Lanzarote Airport）飛往英國利物浦約翰列儂機場（Liverpool John Lennon Airport），卻因班機超重無法起飛。

這架班機原訂在晚間9點45分起飛，卻因超重拖延至晚間11點30分才順利起飛，直至隔日凌晨3點才抵達目的地。

從機上乘客拍攝的影片可見，空服員向機上乘客解釋當前氣候條件不利飛行，且為了減輕機身載重，「如果可能的話，我想請最多20名志願者選擇不搭乘這架班機、不在今晚飛往利物浦」，並同意支付志願者最多500歐元（約台幣1萬7,200元）現金。

易捷航空發言人表示，「由於天候不佳條件，出於安全問題，所有航空公司都會實行載重限制」，他也證實該班機最終有19名旅客自願下機， 且替自願下機的乘客免費轉乘較晚的航班，並依規定提供補償。