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男性較缺性平教育 英議會：性平應必修

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國婦女與平等委員會調查後發現，各級學校性別教育量能明顯不足，尤其男同學參與意願更低。（Photo on WikiCommons）
英國婦女與平等委員會調查後發現，各級學校性別教育量能明顯不足，尤其男同學參與意願更低。（Photo on WikiCommons）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

性騷擾問題不僅在台灣延燒，英國疾呼改善性別教育！英國民間先前曾掀起檢討校園性侵的風波，政府也祭出補救措施。然而，英國婦女與平等委員會調查後發現，各級學校性別教育量能明顯不足，尤其男同學參與意願更低，委員會呼籲，應將性別教育訂定為大學的必修課程。

不到2成會求助

根據英國國家統計局的數據，在英格蘭和威爾斯地區，在16歲至74歲的女性中，有6.2%曾經歷過強姦或強姦未遂，且只有不到16%的受害者向警方報告求助。

CNN》報導，過去英國年輕女性曾發起運動，公開討論自己被強姦的經歷，打破社會對「強姦」的偏見，尤其在校園中更是層出不窮。Everybody's Invited創辦人莎拉控訴，英國社會對性侵害或性騷擾的輕忽，創造了一個容許性暴力的環境。

對此，英國教育部開通新的熱線，提供在教育環境中受到性暴力受害者更多支持，更要全面檢討各級學校的性暴力防治的制度。

性平教育須加強

BBC》報導，英國婦女與平等委員會調查發現，仍有不少學校漠視暴力侵害婦女與女童的問題，且有許多學校缺乏「人際關係、性與健康教育」（RSHE）的課程，導致在學中的孩童無法應對未知的狀況。

調查發現，在學生中接觸到色情內容已經愈來愈容易，舉例而言，有男同學公然在走廊上向女同學展示色情的裸露照片，甚至將之放映在教室的投影幕上。問題是，這些男生時常因為愛面子等理由，不願意參與性平教育的課程。

英國婦女與平等委員會呼籲，政府應將「人際關係、性與健康教育」作為教育審查的一部分，並訂為大學的必修課程。委員會建議，所有教師都應該接受性別平等的培訓，加強對男學生的性平教育。

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英國 性侵

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