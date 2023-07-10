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夏天開車快被烤熟！不懂怎用「車內2功能」就連降溫速度也慢別人一倍

聯合新聞網／ 綜合報導
全台連日酷熱，尤其停在露天停車場的汽車車內氣溫更是高得嚇人。示意圖／ingimage
全台連日酷熱，尤其停在露天停車場的汽車車內氣溫更是高得嚇人。示意圖／ingimage

全台連日酷熱像極了「火烤蕃薯」，停在路邊被陽光直接曝曬的汽車車內溫度實在高得可怕，網友們急尋消暑解熱的小撇步，日本自動車聯盟實測找到可以讓車內溫度在5分鐘內迅速下降接近30度的超級好方法，汽車通勤族們快來學起來！

根據日媒《kuruma-news》報導，日本自動車聯盟嘗試5種方法「打開車門」、「使用冷卻噴霧」、「汽車空調外循環」、「汽車空調內循環」和「汽車空調+行駛」，從這5種方法找出對迅速降溫最有效的方式；結果證實「汽車空調+行駛」是最能夠迅速降溫的好方法。

首先將汽車車窗全部打開，將空調溫度降低並再開啟「外循環」並行駛車輛，使其與室外空氣交換，待車內熱空氣排出後關閉車窗，再將空調開啟「內循環」，實驗結果讓最一開始車內溫度55度降至28度只需5分鐘時間。

報導提及，若僅單一使用「外循環」或「內循環」方法，需要10分鐘才能將車內溫度降至28度左右，而打開車門和使用冷卻噴霧是最沒有效率的降溫方式。

此外，停放車輛時也可以適時使用遮陽罩避免陽光直射，或將車窗稍微打開讓車內空氣與外界空氣流通以減緩車內溫度上升。

日本 通勤族 高溫

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