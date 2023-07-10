英國倫敦汽車撞入小學 增一名8歲女童不治

英國倫敦西南部溫布頓區（Wimbledon）週四（7月6日）有汽車撞向小學，再有一名8歲女童傷重不治，令死亡人數增至2人。

事發學校The Study Preparatory School，距離正在舉行網球錦標賽的溫布頓球場不到一英里，當時一批學生正在戶外與家長及教師舉行期末茶會，忽然一輛私家車撞向人群，8歲女生Selena Lau當場死亡，另外多人送院。肇事46歲女司機因涉嫌危險駕駛引致死亡被捕，警方指事件不涉恐怖主義。

警方表示，第二名8歲女孩薩賈德（Nuria Sajjad）於週日不治。她的家人表示，薩賈德善良和慷慨，受到所有人的喜愛。

延伸閱讀：

英國倫敦溫布頓區小學遭汽車撞入事件 警方公布死者身份

英國倫敦汽車撞入小學1死16傷 警稱不渉恐怖主義

文章授權轉載自《香港01》