你家客廳、西裝店到滑雪跳台都可能變舞台 它一年辦萬場「盲盒演唱會」

摘要 1. 英國新創Sofar Sounds今年預計在世界各地舉辦1萬場盲盒演唱會，演唱會開場的24個小時以前，觀眾不會知道表演地點，也不知道誰會來演出。 2. 這公司舉辦的演唱會最大特色，除了事前保密，還有地點往往出乎意料，讓觀眾充滿驚喜。它曾在跳床運動場、瑞典桑拿小屋的屋頂、甚至一座教堂的墓園辦過音樂會。 3. Spotify等音樂串流平台的演算法對非主流藝人未必有利，但它透過驚喜感來吸客，逆勢幫助小眾歌手創造生存空間，甚至催生下一位巨星，例如，怪奇比莉（Billie Eilish）就曾在竄紅前在一場洛杉磯Sofar演唱會上演出。

這可能是世界上最奇怪的演唱會舉辦地點－－挪威首都奧斯陸一座高達二、三十層樓的滑雪跳台頂端。

在夕陽餘暉中，你邊眺望跳台底下壯麗的景色，邊和其他幾十個人一起聆聽三組風格各異的樂團表演。最特別的是，到演唱會開場的24個小時以前，你不會知道表演地點，也不知道誰會來演出。

這是英國新創Sofar Sounds在全球300多個城市中舉行的其中一場「盲盒演唱會」。

觀眾在該公司的平台買票時，只能知道時間、大致的位置範圍。演唱會開始前一天，你才會收到一封告知演出確切地址的電子郵件，演出者大多是獨立樂團和歌手，但實際上是誰表演，需要你親自出席演唱會才會知道。

儘管這種賣盡關子的演唱會聽起來匪夷所思，但Sofar Sounds不僅撐過了疫情，生意還越做越大。

彭博報導，該公司今年預計在世界各地舉辦1萬場盲盒演唱會，比去年成長五成。2009年成立的它，也持續獲得投資，投資人包括英國航空公司維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），該公司先前公布過的估值近1億美元。

這公司舉辦的演唱會最大特色，除了事前保密，還有地點往往出乎意料，讓觀眾充滿驚喜。

美國設計雜誌《建築文摘》（Architectural Digest）就曾整理，除了滑雪跳台，它曾在跳床運動場、瑞典桑拿小屋的屋頂、甚至一座教堂的墓園辦過音樂會。它也很常借用在地商家的空間，例如西裝店、植物店的溫室、藝廊，目的是讓觀眾聆聽音樂的同時，也探索在地商家。

它的起心動念，源自於創辦人糟糕的演唱會體驗。三位創辦人歐福（Rafe Offer）、亞歷山大（Dave Alexander）、史塔特（Rocky Start）一次，一起到倫敦一家酒吧聽音樂會，他們發現酒杯碰撞、周圍人交談、用手機講電話的聲音完全蓋過音樂，低劣的觀賞品質讓他們憤而離席。

後來，他們試著在歐福家的客廳舉辦只有約十人參加的音樂會，發現如此安靜且專注的音樂聆賞體驗令人愉悅。他們於是創業，開始挑選某人家客廳等私密程度高的場所舉辦演唱會，每場限制只能有50到150人參加，然後再挑戰更多讓人意想不到的地方。

每場演唱會中，他們嚴格禁止觀眾聊天、用手機，希望來的人能全神貫注欣賞歌手表演。但他們也精心設計場地和表演環節，讓觀眾能體會到一場獨特的演出，三組演出者通常樂風不同但能夠融合，還有主持人鼓勵演出者跟觀眾互動、講笑話，就像你去朋友家參加一場聚會一樣。

歐福在2018年受訪時就曾指出，Sofar Sounds的盲盒演唱會成為約會熱門地點，有十幾個人在演唱會上向另一半求婚。

另一個該公司演唱會受觀眾歡迎之處在於，價格相對便宜。一場演唱會門票最高僅要價約30美元（約合新台幣935元），觀眾花不超過千元，就能在獨特地點欣賞由三組人馬組成的音樂表演。

它的成功，也讓它成為小眾藝人曝光的良好推手。

彭博指出，Spotify等音樂串流平台的演算法讓聽眾更常聽早就受歡迎的歌曲，對非主流歌手未必有利，但它透過結合場地、歌手、氛圍製造驚喜感來吸客，卻逆勢幫助小眾歌手創造生存空間，甚至催生下一位巨星。例如，史上最年輕的葛萊美獎得主怪奇比莉（Billie Eilish）就曾在竄紅前、2016年時在一場洛杉磯Sofar演唱會上演出。

雖然，它也曾被控訴，每場演唱會只付給每位演出者100美元，形同剝削，導致它後來調整付款標準，保證7成利潤都分給演出者，並新增觀眾後續打賞及跟演出者保持互動的服務。

不過，對小眾音樂人來說，它的演唱會仍提供珍貴的機會。「觀眾非常專注、安靜，」一位已經替Sofar演出20次的倫敦歌手Moak坦承，他覺得收入不多，但他很喜歡Sofar創造的演唱會氛圍，「如果不是因為這個演唱會，這群人永遠不會認識我。」

資料來源：彭博、The Lantern、Architectural Digest

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