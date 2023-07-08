20歲女泌尿道感染命危 昏迷6天醒來「手腳全截肢」
泌尿道感染隨時大件事！巴西１名20歲女子因泌尿道感染就醫治療，詎料原來情況比想像中更嚴重，細菌感染已擴散到腎臟，且令她休克昏迷6天，醒來驚訝發現手腳已全部被截肢。目前女子仍要接受治療，她以自己經歷呼籲女性，不要小看婦科疾病，以免病情惡化後悔終生。
綜合外媒報導，巴西里約熱內盧20歲女子巴博薩（Gabrielle Barbosa）去年12月泌尿道細菌感染，求醫後接受了抗生素治療，然而未能完全清除感染。至今年3月，她腎臟出現問題，劇烈疼痛，趕緊到醫院求診，發現細菌感染原來已嚴重擴散至腎臟，「醫院給我注射點滴，但我吐了很多」。
然而由於床位不足，無奈下醫生只有安排巴博薩出院，沒想到同月月底，巴博薩突然休克暈倒送院，其間心臟2度驟停，要插喉管急救。雖然巴博薩最終撿回一命，但昏迷6天後甦醒迎來的卻是噩夢，她雙手雙腳纏滿繃帶，因已被截肢。
巴博薩目前仍要接受後續治療，適應失去手腳的新生活。她於社交平台分享自己經歷，提醒女性不要小看婦科疾病，以免病情惡化不可挽回。
根據本港衛生署家庭健康服務網頁，「泌尿道感染」是常見疾病，包括尿道炎、膀胱炎、腎炎，大部份感染是由大腸桿菌（常寄存於大腸的細菌）引致，如出現尿頻、發熱、腰背痛等5類症狀，就要留意。
「泌尿道感染」5類常見症狀：
1）尿頻：次數頻密，但每次只能排出小量尿液
2）小便時感到赤痛、灼熱
3）尿液混濁，甚至帶血
4）小腹脹痛（近恥骨位置），顯示膀胱感染
5）如有發熱、腰背痛、作悶、嘔吐，顯示腎臟可能受到感染
衛生署家庭健康服務網頁亦列出8招預防方法：
1）保持個人衞生
2）如廁後應從外陰由前往後至肛門抹拭
3）要注意房事衞生，及後要排清小便
4）避免使用含香料成分的肥皂、梘液、陰道灌洗液
5）避免穿着太緊身或不透氣的褲（包括內褲）
6）多喝清水
7）避免習慣忍尿
8）提高警覺，及早發現和醫治
延伸閱讀：
每日放屁數十次！27歲OL患大腸癌第三期 醫提醒5大徵狀要留神
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言