恐怖！老父家中斃命兒伴屍3日 警揭死因案情大逆轉凶手是他

馬來西亞上月發生一宗駭人命案，64歲男子被發現陳屍家中，而其患有身心障礙的兒子則伴屍3日，直至傳出惡臭才被發現。而經警方調查後，案情出現大逆轉，原來伴屍兒子才是兇手，他用利刀一刀割破父親頸動脈，導致父親因大量出血死亡，兒子更企圖毀屍滅迹，被警方以謀殺罪扣查。

綜合外媒報導，死者為64歲姓簡男子，他與妻子育有3名兒子，並與22歲有身心障礙的幼子一起居於案發地址。事發時死者的61歲妻子因預約了去看醫生，於6月19日到二兒子的吉隆坡住所暫住，遺下死者和幼子在家，想不到只短短數天，夫妻從此陰陽永隔。

警方於6月25日接報到場，發現死者陳屍家中已3日，而其22歲幼子則在屋內，其後警方進一步調查，才發現屍體有多處傷口，並有焚燒痕跡。疑兇直指身障幼子，他疑發狂用利刀一刀割破死者頸動脈，最終失血致死。

死者二兒子事發後表示，弟弟可能不滿父親常催促他找工作，不要待在家中，一時失控發狂刺死父親，「我們很憎恨弟弟，父親的身體一向強壯，好好一個人結果被自己兒子殺死，大家感到很痛心」。他亦希望弟弟接受法律制裁，「我擔心他出來後，可能會傷及無辜，這是難以預料的。」

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文章授權轉載自《香港01》