丈夫行為怪異讓妻子誤以為他偷吃 想不到原因竟是失智症

國外一名女子發現丈夫行為變得詭異，原本以為丈夫在外偷吃，沒想到後來深入了解卻意外發現丈夫罹患了早發性失智症。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，55歲的艾瑪（Emma Ruscoe）跟58歲的丈夫西蒙（Simon）已經在一起31年，感情一直都很好。不過2015年艾瑪發現丈夫的行為舉止很奇怪，他變得越來越孤僻、退縮，也不想跟共同朋友出去社交，讓艾瑪一度以為丈夫外遇。

2016年8月時，艾瑪跟西蒙帶著兩個兒子到希臘度假，但當時全家人都發現西蒙變得健忘又愛爭論，於是在度假完後要西蒙到醫院檢查。剛開始醫院始終檢查不出西蒙的問題，直到2020年西蒙又到醫院檢查，才知道原來這些行為異常都是因為他患了早發性失智症。

早發性失智症是指在65歲之前發病的失智症，通常早發性失智症病患的退化速度較快，甚至可能會出現幻覺或妄想等症狀。

艾瑪說，一年前西蒙還能幫忙修剪家中草坪，到現在才短短一年他已經什麼都做不了了。不過對於艾瑪來說，西蒙依然是她的靈魂伴侶，雖然已經感受到照顧失智病人的壓力，但她希望能夠讓西蒙留在家中越久越好，兩個兒子也都為了協助照顧爸爸而仍住在家中。