回訊息要小心！農民貼「這表情符號」被視為簽約 沒交貨慘賠186萬

發送豎起大拇指的「讚」表情符號時可要三思了，因為它可能被解讀為數位簽章（digital signature）。加拿大一名農民在收到合約後使用這個表情符號回覆短訊，被視為答應並「簽署」了合約，後因違約而被罰款。

《8視界新聞網》據英國廣播公司BBC報導，肯特·米克爾伯勒（Kent Mickleborough）與加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）的農民克里斯·阿赫特（Chris Achter）在2021年通話，表明希望在同年11月向他購買86噸亞麻。

隨後，他給阿赫特發了一份合約草稿，並在短訊中寫道，「請確認亞麻合約」。

阿赫特當時用了一個「讚」的表情符號回覆，結果卻未在指定日期前交付亞麻，米克爾伯勒因此採取法律行動。

阿赫特稱只是表明收到合約

米克爾伯勒說，他和阿赫特有著長期的業務關係，而阿赫特此前也曾通過短訊同意簽訂合約，這促使他相信「讚」的表情符號代表雙方已經達成交易。

此事鬧上法庭後，阿赫特卻辯稱他比「讚」只是表明已收到合約，不代表他同意了條款。

不過，法院裁定，這相當於同意簽署合約。由於阿赫特未能履行合約，他如今必須支付高達6萬1000美元（約新台幣186萬元）的罰款。

表情符號可作為數位簽章使用

在今年6月發布的法院裁決中，法官蒂莫西·基恩（Timothy Keene）表示，「讚」的表情符號確實符合簽名要求，因此阿赫特確實違反了合約條款。

他指出，文字釋義網站Dictionary.com對這個表情符號的定義是「它用於在數位通訊中表達同意、認可或鼓勵」。

法官基恩在裁決書中寫道，「我不確定這有多大的權威性，但這似乎與我日常使用中的理解相吻合。」

他補充道，雖然簽名是確認某人身份的「經典表達方式」（classic representation），但這並不妨礙個人使用現代方法，比如表情符號來確認合約，而且表情符號可作為數位簽章使用。

基恩總結道，「我同意這個案例是新穎的（至少在薩斯喀徹溫省），但儘管如此，法院不能（也不該）試圖阻止科技和通俗用法的潮流。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」