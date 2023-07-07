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35年大賣130億瓶！伊藤園麥茶獲金氏世界紀錄認證史上最暢銷

聯合新聞網／ 綜合報導
伊藤園麥茶獲金氏世界紀錄認證為史上最暢銷的麥茶飲料。圖擷自伊藤園麥茶
伊藤園麥茶獲金氏世界紀錄認證為史上最暢銷的麥茶飲料。圖擷自伊藤園麥茶

日本飲料大廠伊藤園旗下出品的麥茶「健康ミネラルむぎ茶」，自1988年上市起，從此成為日本的長壽商品，在一般超市、便利商店或自動販賣機等地方，都常看到伊藤園麥茶的蹤跡。近來這款飲料，更獲得金氏世界紀錄認證，正式成為世界上最暢銷的麥茶類飲料。

根據日本媒體「產經新聞」報導，伊藤園麥茶一開始曾經是以鐵鋁罐的包裝發售為主，隨著人氣不斷上升，後來也出現了寶特瓶裝，以及茶包的販售形式。品牌經理黑岡雅康指出，隨著包裝的不同，伊藤園也會調整飲料的濃淡，力求打造出符合容器最合適的口味。

黑岡表示，日本人喜歡喝麥茶，可說是麥茶的味道，早已刻在了日本人的DNA之中。此外麥茶在訪日觀光客之間也很受歡迎，像是中國觀光客很喜歡大量購買茶包，如今疫情後觀光重啟，市場前景相當看好。在2022年，日本麥茶的市場規模來到1230億日圓（約相當於新台幣260億元），是十年前2012年的2.7倍之多。

根據伊藤園官網顯示，2023年是伊藤園麥茶上市第35週年，且在本年四月，累積銷售數量已經突破130億瓶，因而得到金氏世界紀錄認證為最暢銷的麥茶飲料。未來也將持續作為日本麥茶飲料界的領頭羊，帶給顧客最好的商品。

日本 金氏世界紀錄

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