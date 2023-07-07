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感動！送外賣遇4部電梯全壞掉 暖心顧客1舉動 免外送員行34層樓梯

香港01／ 撰文： 夏洛特
該名外賣員在社交平台TikTok上載影片，分享遇到了暖心顧客，讓他不用行34層樓梯送餐。（@pejal_25 / TikTok）
該名外賣員在社交平台TikTok上載影片，分享遇到了暖心顧客，讓他不用行34層樓梯送餐。（@pejal_25 / TikTok）

人間有愛！日前，馬來西亞外賣員送餐到某住宅大樓時，崩潰發現大樓內6部升降機都出故障，需要緊急維修。就在他告知顧客準備行34層樓梯送餐時，顧客竟表示不要餐點了，還把食物留給外賣員食用，溫馨舉動令外賣員大受感動。

該名外賣員在社交平台TikTok上載影片，分享遇到了暖心顧客經歷。他表示於6月22日早上，他收到第1筆訂單，地址是某公寓的34樓。當他將顧客訂購的餐點帶到公寓樓下時，保安竟告知他大樓內6部電梯皆出現故障，正在緊急維修。換言之，該外賣員需要行34層樓梯才能將餐點送到，於是他便聯絡顧客表示自己會完成訂單，但會慢一點，因為需要較多時間行樓梯。

原來顧客不知道大樓全部電梯都故障，所以當他看到事主傳給他的升降機關閉照片後，便做了暖心舉動。顧客告訴外賣員不需行樓梯上來送餐，他會將訂單標記為「已送達」。顧客又表示他正在開會，讓外賣員將食物留下自己吃。

顧客的善良體貼大大感動了外賣員，於是他將2人對話放到TikTok上，讚揚顧客善舉，並表示「這個世界充滿了好人，如果你遇不到，那就成為那個好人」。

影片上傳5日已有超過10萬次觀看次數，不少網民高呼「感動」，又大讚顧客「多麼友善和體貼的顧客啊！」、「原來世上還有這麼多好人！」。亦有人為外賣員感到慶幸，「一來一回就68層樓梯了！幸好遇上好人」、「我走2層都要叫救護車了，如果走34層要叫靈車了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

外賣員 TikTok 馬來西亞 公寓 電梯

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