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沒機票又不退錢！女旅客嗆「讓你付出代價」 失控砸機場櫃台

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美國一名女子不滿航空人員在電腦系統中找不到她的航班預訂資料，拿不到機票又要不到退款，在機場大發雷霆。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
美國一名女子不滿航空人員在電腦系統中找不到她的航班預訂資料，拿不到機票又要不到退款，在機場大發雷霆。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

一名美國女子不滿航空人員在電腦系統中找不到她的航班預訂資料，又無法直接退款，因此在墨西哥城國際機場大發雷霆。

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，沃拉里斯航空（Volaris）的員工當時找不到56歲乘客瑪麗亞·瓜達盧佩（María Guadalupe）的航班預訂資料。由於瓜達盧佩是透過旅行社訂票，航空公司員工要求她通過旅行社索取退款，豈料她卻大發雷霆。

瓜達盧佩在售票櫃檯失控的畫面被拍下，引發熱議。

她被拍到站在航空公司的行李秤上，搬起一台電腦往地板砸。

她用西班牙語對工作人員喊道，「如果你不願意，就不要把錢還給我。我不在乎，但我會讓你付出代價。」

據報導，瓜達盧佩大鬧之後本想離開機場，但警察及時將她拘留。

瓜達盧佩因涉嫌將四台電腦顯示器和四台手持式條碼掃描器摔在地上而被指控損壞設備和擾亂治安。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

美國 機場 航班 失格旅客

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