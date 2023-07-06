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日本新詐騙！偽裝電力公司留言「沒繳款要斷電」回覆就上當了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來出現偽裝成電力公司，謊稱不繳款就斷電的詐騙手法。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本近來出現偽裝成電力公司，謊稱不繳款就斷電的詐騙手法。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代社會詐騙手法層出不窮。近來在日本，就興起了一種「電力詐騙」。詐騙集團會假扮成電力公司，打電話告知民眾，如果沒有在短期間內交電費，就會立刻斷電，誘騙被害者上當繳款。而這樣的新手法，特別在近幾個月明顯增加。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，6月20日晚間，福岡縣新宮町一位女性回到家中時，發現有一通電話留言，內容聲稱因為該民眾沒繳電費，因此兩小時後將會停電。如果有問題，請按「1」聯絡專人服務。

該女性聽到留言後產生疑慮，並沒有進行回電，選擇先通報警方，因而避免遭到詐騙。福岡縣警方指出，從今年1月到6月15日，大概出現了約50件類似的電話詐欺案件。特別是1到4月期間，原本案件都還只有個位數，但5月增加為10件，6月增加至20件，明顯有上升趨勢。

這種詐騙集團都偽裝成電信業者或電力公司，錄製自動語音訊息，誘騙被害者上當。有一位60多歲的男性就因為聽信詐騙集團，依照指示「聯絡專員」，並且至便利商店購買電子支付的儲值卡，結果被騙取90萬日幣（約相當於新台幣19萬元）。

福岡縣警方呼籲，詐騙集團常會利用人的不安心裡，讓對方在慌張之下做出錯誤判斷。因此在接獲類似訊息時，一定要冷靜下來，以免被上當被騙。

詐騙集團 日本 詐欺

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