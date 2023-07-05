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美國雲霄飛車傳驚險意外 8乘客「倒掛空中」3小時後獲救

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美國發生雲霄飛車驚險意外，八乘客倒掛空中長達3小時。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
美國發生雲霄飛車驚險意外，八乘客倒掛空中長達3小時。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

美國威斯康辛州的一個遊樂園，發生雲霄飛車驚險意外，因為機械故障，導致八名乘客倒掛空中長達3小時。

《8視界新聞網》根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起事件發生於本月2日，在威斯康辛州克蘭登（Crandon）的一個節慶活動上。

克蘭登消防局表示，在克蘭登的這個節慶活動上，因為雲霄飛車的機械故障，導致雲霄飛車上的八名乘客頭下腳上被懸掛在半空中。

發生機械故障的是一輛名為「火球（Fireball）」的雲霄飛車。

克蘭登消防局隊長佈倫南（Brennan Cook）告訴美國有線電視新聞網，「雲霄飛車出現機械故障問題，使雲霄飛車卡在倒立的位置。該輛雲霄飛車近期剛進行過例行檢查。」

八乘客中七位是孩童

放上社交媒體的一段影片顯示，一名救援人員正向上攀爬，準備對倒懸的乘客進行搶救。

而據克蘭登消防局和克蘭登救援隊4日發布的新聞稿，一名接受過專業繩索訓練的消防人員當時剛好在現場，便向克蘭登消防局提供救援建議。

新聞稿也指出，因為乘客的懸掛高度，當局找來救援隊伍和使用特殊工具進行搶救。

共有十輛消防車、九輛救護車以及來自三個縣的50名救援人員，參與了這場救援工作。

第一個獲救的乘客是在當天下午3點20分，也就是救援人員抵達搶救的兩小時後被救出，而最後一個乘客則在雲霄飛車停止運行超過三小時後，即5點01分成功獲救。

另據美國福克斯新聞報導，受困的八名乘客當中，有七名是孩童。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

美國 雲霄飛車 遊樂園

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