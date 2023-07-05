美國雲霄飛車傳驚險意外 8乘客「倒掛空中」3小時後獲救

美國威斯康辛州的一個遊樂園，發生雲霄飛車驚險意外，因為機械故障，導致八名乘客倒掛空中長達3小時。

《8視界新聞網》根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起事件發生於本月2日，在威斯康辛州克蘭登（Crandon）的一個節慶活動上。

克蘭登消防局表示，在克蘭登的這個節慶活動上，因為雲霄飛車的機械故障，導致雲霄飛車上的八名乘客頭下腳上被懸掛在半空中。

發生機械故障的是一輛名為「火球（Fireball）」的雲霄飛車。

克蘭登消防局隊長佈倫南（Brennan Cook）告訴美國有線電視新聞網，「雲霄飛車出現機械故障問題，使雲霄飛車卡在倒立的位置。該輛雲霄飛車近期剛進行過例行檢查。」

八乘客中七位是孩童

放上社交媒體的一段影片顯示，一名救援人員正向上攀爬，準備對倒懸的乘客進行搶救。

而據克蘭登消防局和克蘭登救援隊4日發布的新聞稿，一名接受過專業繩索訓練的消防人員當時剛好在現場，便向克蘭登消防局提供救援建議。

新聞稿也指出，因為乘客的懸掛高度，當局找來救援隊伍和使用特殊工具進行搶救。

共有十輛消防車、九輛救護車以及來自三個縣的50名救援人員，參與了這場救援工作。

第一個獲救的乘客是在當天下午3點20分，也就是救援人員抵達搶救的兩小時後被救出，而最後一個乘客則在雲霄飛車停止運行超過三小時後，即5點01分成功獲救。

另據美國福克斯新聞報導，受困的八名乘客當中，有七名是孩童。

Shocking Video shows people stuck upside on the Fireball ride in Crandon, WI. According to Scott Brass who took the video at the Forest County Festival, people where handing upside down for hours. Scott said, everyone was able to get down safe. pic.twitter.com/KpNDWfH3Ac — Adriana Mendez (@AdrianaMendez) 2023年7月3日

Specialized rescue teams had to save roller coaster riders after an unspecified mechanical failure on the Fireball ride at the Forest County Festival in Crandon, Wis. pic.twitter.com/oVR3EQlrVt — The Washington Post (@washingtonpost) 2023年7月5日

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