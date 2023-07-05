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超商飯糰一咬「腥味滿溢」 他狐疑一查揭店家黑心手法

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名網友吃到過期飯糰，一口咬下不僅米飯過硬、美乃滋變質，即使馬上吐掉口中仍殘留魚腥味和酸味。示意圖／ingimage
南韓一名網友吃到過期飯糰，一口咬下不僅米飯過硬、美乃滋變質，即使馬上吐掉口中仍殘留魚腥味和酸味。示意圖／ingimage

現在人生活步調快速、三餐時間不固定，有時下班後許多餐廳早就打烊，此時便利商店販賣的食品成了民眾的救星。一名消費者在南韓龍頭連鎖便利超商購買飯糰，不料他一口咬下瞬間「腥味滿溢」，檢查後才發現有效期限遭惡意竄改，不斷抗議後超商總公司才承認疏失，並強調將加強管理加盟店。

綜合韓媒報導，一名南韓網友本月3日發文抱怨，他表示在京畿道一間超商購買一個三角飯糰，一口咬下不僅米飯口感過硬、美乃滋變質，即使立刻吐掉嘴中仍殘留魚腥味和食物發臭的酸味。

該網友納悶為何買到過期飯糰，一查飯糰背後的有效期限標籤發現疑似遭店家竄改，原本舊的標籤被撕掉，重新貼上寫著7月4日的有效期限標籤，他透過舊標籤的殘留字體，推測這個「腥味滿溢」飯糰早在6月30日就過期。

無法接受吃到過期食物，他隨即向販賣飯糰的超商店長投訴，不料卻沒有得到正面回應，直到他向總公司抗議後，超商才致歉並承認疏失，並強調將加強管理加盟業者，防止事件重演。

超商 南韓 便利商店

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