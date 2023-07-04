日本札幌傳驚悚命案！男子斷頭陳屍飯店浴室 同行友人成最大嫌疑犯

日本北海道發生恐怖的斬首事件，一名男子被發現陳屍札幌一家飯店的浴室裡，頭顱不見蹤影。警方調閱監視器後發現，死者是與另一名男性住進這家飯店，後者目前下落不明。

《8視界新聞網》根據《日本放送協會》報導，札幌這家旅館的員工本月2日下午在客房裡發現了這個無頭男屍，而死者的頭顱已經不在現場。

警方接獲報案後前往現場調查，不過至今仍未發現死者的頭顱。調閱監視器畫面後，發現死者是與另一名男性一同入住，該名男子其後獨自離開，嫌疑重大，未來將持續搜查嫌犯的下落，並且將死者遺體轉給法醫檢驗，以確認死者的身分、死亡時間與具體死因。

從遺體的切面看來，頭顱應該是被刀具砍下。警方目前已將此案定調為謀殺，同時在3日下午成立搜查部調查此案。

此外，初步能夠確定死者為成年男性，且死亡時間不久，嫌疑男子則下落不明，目前仍在追查他的蹤影與詳細身分。

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