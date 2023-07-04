快訊

士檢震怒喊查！炎亞綸案偵查進度提前曝光 傳警買甜點拜訪致歉

于美人改名了！首次秀出新身分證 透露「牌位」也得改

大利多！青安房貸息再降一碼 8月起首購族享1.775%破盤價

日本札幌傳驚悚命案！男子斷頭陳屍飯店浴室 同行友人成最大嫌疑犯

8視界／ 8視界
日本北海道傳出駭人命案，一名男子陳屍在飯店的浴室裡，且頭顱不見蹤影。示意圖／ingimage
日本北海道傳出駭人命案，一名男子陳屍在飯店的浴室裡，且頭顱不見蹤影。示意圖／ingimage

日本北海道發生恐怖的斬首事件，一名男子被發現陳屍札幌一家飯店的浴室裡，頭顱不見蹤影。警方調閱監視器後發現，死者是與另一名男性住進這家飯店，後者目前下落不明。

《8視界新聞網》根據《日本放送協會》報導，札幌這家旅館的員工本月2日下午在客房裡發現了這個無頭男屍，而死者的頭顱已經不在現場。

警方接獲報案後前往現場調查，不過至今仍未發現死者的頭顱。調閱監視器畫面後，發現死者是與另一名男性一同入住，該名男子其後獨自離開，嫌疑重大，未來將持續搜查嫌犯的下落，並且將死者遺體轉給法醫檢驗，以確認死者的身分、死亡時間與具體死因。

從遺體的切面看來，頭顱應該是被刀具砍下。警方目前已將此案定調為謀殺，同時在3日下午成立搜查部調查此案。

此外，初步能夠確定死者為成年男性，且死亡時間不久，嫌疑男子則下落不明，目前仍在追查他的蹤影與詳細身分。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

日本 北海道 浴室 監視器 警察

延伸閱讀

新婚之夜不美滿？新娘因「1理由」拒洞房 新郎隔天火速提離婚

畢業旅行變悲劇！愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

日本70歲男性「5成仍在工作」 這行業過半都是銀髮族

鐵達尼號觀光潛水器罹難者逝前做什麼？ 家屬揭密：漆黑中聽音樂

相關新聞

「我們的潛艇不會內爆」 Subway廣告拿「泰坦號」開玩笑挨轟噁心

英國天空新聞台等媒體4日報導，美國潛艇堡連鎖餐廳Subway因為一間分店工作人員在路旁廣告看板拿「泰坦號」潛水器悲劇開玩...

上飛機就爆睡…男背包放行李架「現金被偷走」 竊賊1狠招讓他大意

馬來西亞一名男子乘搭飛機時將背包放在座位上方的行李架上，在飛機起飛後倒頭睡去，不料回到飯店後竟發現背包裡達五位數的現金已被偷走...

日本札幌傳驚悚命案！男子斷頭陳屍飯店浴室 同行友人成最大嫌疑犯

日本北海道發生恐怖的斬首事件，一名男子被發現陳屍札幌一家飯店的浴室裡，頭顱不見蹤影。警方調閱監視器後發現，死者是與另一名男性住進這家飯店，後者目前下落不明...

病患幽會時心臟衰竭亡 護理師外遇怕曝光未即時求救遭革職

英國一名護理師雖然已婚，卻在私底下與病患有染，沒想到日前兩人在車上幽會時病患突然心臟衰竭，護理師並未及時叫救護車導致病患死亡，而該名護理師也遭到解僱。

電影「芭比」地圖南海歸中國 越南禁映

越南官方媒體「越南青年報」(Tuoi Tre)3日報導，因不滿即將放映的電影真人版「芭比」(Barbie)中，出現繪有侵...

網路成癮如何排毒？繪畫、出遊成選擇

繪畫成為民眾的新嗜好，專注於畫布，可遠離網路空間！隨著科技興起，不少民眾出現網路成癮的狀況，不滑手機就渾身不自在。對此，愈來愈多人開始重視「數位排毒」（Digital Detox）的概念，透過繪畫、出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦